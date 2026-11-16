रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स पुरस्कार सोहळ्याचं थेट प्रक्षेपण; 'रामोजी ग्रुप'चे संस्थापक श्री रामोजी राव यांच्या स्मृतींना अभिवादन
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Published : November 16, 2026 at 6:37 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 6:57 PM IST
आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथील डॉ. बी. आर. आंबेडकर कलावेदिका येथे 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स'च्या पुरस्कार वितरणाचं द्वितीय वर्ष आहे . आज (१६ नोव्हेंबर) देशभरातील विविध क्षेत्रांतील नऊ मान्यवरांचा सन्मानित केलं जात आहे. हा पुरस्कार सोहळा माध्यम क्षेत्रातील द्रष्टे व्यक्तिमत्व आणि 'रामोजी ग्रुप'चे संस्थापक श्री रामोजी राव यांच्या ९० व्या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आहेत. तर आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल एस. अब्दुल नझीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू आणि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित आहेत. याशिवाय, विविध केंद्रीय मंत्री आणि विविध क्षेत्रांतील दिग्गज व्यक्तीही या सोहळ्याला उपस्थित आहेत. श्री रामोजी राव यांचा प्रामाणिकपणा, दृढनिश्चय आणि सेवाभाव या गुणांमधून प्रेरणा घेत हे पुरस्कार देण्यात येत आहेत. जे व्यक्ती आव्हानांवर मात करत स्वतःच्या वैयक्तिक यशाच्या पलीकडे जाऊन इतरांसाठी संधी निर्माण करतात आणि देशाच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान देतात, अशा व्यक्तींचा या पुरस्काराद्वारे गौरव केला जातो. यंदा पत्रकारिता, कला आणि संस्कृती, ग्रामीण विकास आणि कृषी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, समाजसेवा, महिला कर्तृत्व, युवा आयकॉन, शिक्षण, तसेच वैद्यकीय आणि आरोग्य अशा विविध नऊ श्रेणींमध्ये हे पुरस्कार प्रदान केले जात आहेत. यावर्षी 'शिक्षण' आणि 'वैद्यकीय व आरोग्य' या दोन नवीन श्रेणींचा पुरस्काराच्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुरस्कार विजेत्यांची संख्या सातवरून नऊवर पोहोचली आहे. 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स'च्या प्रत्येक विजेत्याला स्मृतीचिन्ह, प्रशस्तीपत्र आणि १० लाख रुपयांची रोख रक्कम देऊन सन्मानित केले जाते.
आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथील डॉ. बी. आर. आंबेडकर कलावेदिका येथे 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स'च्या पुरस्कार वितरणाचं द्वितीय वर्ष आहे . आज (१६ नोव्हेंबर) देशभरातील विविध क्षेत्रांतील नऊ मान्यवरांचा सन्मानित केलं जात आहे. हा पुरस्कार सोहळा माध्यम क्षेत्रातील द्रष्टे व्यक्तिमत्व आणि 'रामोजी ग्रुप'चे संस्थापक श्री रामोजी राव यांच्या ९० व्या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आहेत. तर आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल एस. अब्दुल नझीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू आणि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित आहेत. याशिवाय, विविध केंद्रीय मंत्री आणि विविध क्षेत्रांतील दिग्गज व्यक्तीही या सोहळ्याला उपस्थित आहेत. श्री रामोजी राव यांचा प्रामाणिकपणा, दृढनिश्चय आणि सेवाभाव या गुणांमधून प्रेरणा घेत हे पुरस्कार देण्यात येत आहेत. जे व्यक्ती आव्हानांवर मात करत स्वतःच्या वैयक्तिक यशाच्या पलीकडे जाऊन इतरांसाठी संधी निर्माण करतात आणि देशाच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान देतात, अशा व्यक्तींचा या पुरस्काराद्वारे गौरव केला जातो. यंदा पत्रकारिता, कला आणि संस्कृती, ग्रामीण विकास आणि कृषी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, समाजसेवा, महिला कर्तृत्व, युवा आयकॉन, शिक्षण, तसेच वैद्यकीय आणि आरोग्य अशा विविध नऊ श्रेणींमध्ये हे पुरस्कार प्रदान केले जात आहेत. यावर्षी 'शिक्षण' आणि 'वैद्यकीय व आरोग्य' या दोन नवीन श्रेणींचा पुरस्काराच्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुरस्कार विजेत्यांची संख्या सातवरून नऊवर पोहोचली आहे. 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स'च्या प्रत्येक विजेत्याला स्मृतीचिन्ह, प्रशस्तीपत्र आणि १० लाख रुपयांची रोख रक्कम देऊन सन्मानित केले जाते.