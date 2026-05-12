उदय सामंत यांची जिल्हाधिकार्यालयात बैठक; नाणार बॉक्साईट प्रकल्पाची जनसुनावणी रद्द, स्थानिकांच्या विरोधानंतर प्रशासनाचा निर्णय - UDAY SAMANT

प्रतिक्रिया देताना पालकमंत्री उदय सामंत (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 12, 2026 at 1:20 PM IST

रत्नागिरी : महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत (Uday Samant) यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राजापूर तालुक्यातील नाणार आणि सागवे गावांमध्ये प्रस्तावित बॉक्साईट उत्खनन प्रकल्पाच्या जनसुनावणीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. 20 मे आणि 26 मे रोजी नाणार आणि सागवे गावांमध्ये होणारी जनसुनावणी रद्द करण्यात आली आहे. स्थानिक ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.या बैठकीला राजापूर-लांजा मतदारसंघाचे आमदार किरण सामंत हेही उपस्थित होते. ग्रामस्थांनी स्पष्ट भूमिका मांडत, “प्रकल्प हवा असेल तरच तो येथे येईल,” असं सांगितलं. दरम्यान, पावसाळ्यानंतर स्थानिक नागरिक आणि मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.

