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पुण्यात पावसाची जोरदार हजेरी, उकाड्याने त्रस्त नागरिकांना काहीसा दिलासा - PUNE RAIN

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पुण्यात पावसाची जोरदार हजेरी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 8:27 PM IST

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पुणे : जून महिन्याचे 20 दिवस उलटल्यानंतरही पुणेकरांना उष्णतेचा तीव्र सामना करावा लागत होता. राज्यातील काही भागांत मान्सून दाखल झाला असला तरी पुण्यात अद्याप मान्सूनचं आगमन झालेलं नाही. मात्र, आज रविवारी (21 जून) दुपारच्या सुमारास शहरात झालेल्या पावसामुळे नागरिकांना उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळाला.

अचानक आलेल्या पावसामुळे वाहनचालकांची चांगलीच तारांबळ उडाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. गेल्या आठवडाभरापासून पुण्यात तापमानात सातत्यानं वाढ होत होती. कमाल तापमान 37 ते 40 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्यानं नागरिक उकाड्याने त्रस्त झाले होते. दरम्यान, आज झालेल्या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून पुणेकरांना उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळाला आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, पुण्यात अद्याप मान्सून दाखल झालेला नसून पुढील 24 ते 48 तासांत मान्सून शहरांत दाखल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

पुणे : जून महिन्याचे 20 दिवस उलटल्यानंतरही पुणेकरांना उष्णतेचा तीव्र सामना करावा लागत होता. राज्यातील काही भागांत मान्सून दाखल झाला असला तरी पुण्यात अद्याप मान्सूनचं आगमन झालेलं नाही. मात्र, आज रविवारी (21 जून) दुपारच्या सुमारास शहरात झालेल्या पावसामुळे नागरिकांना उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळाला.

अचानक आलेल्या पावसामुळे वाहनचालकांची चांगलीच तारांबळ उडाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. गेल्या आठवडाभरापासून पुण्यात तापमानात सातत्यानं वाढ होत होती. कमाल तापमान 37 ते 40 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्यानं नागरिक उकाड्याने त्रस्त झाले होते. दरम्यान, आज झालेल्या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून पुणेकरांना उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळाला आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, पुण्यात अद्याप मान्सून दाखल झालेला नसून पुढील 24 ते 48 तासांत मान्सून शहरांत दाखल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

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PUNE RAIN

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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