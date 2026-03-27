रायगड जिल्हा परिषदेचा पावणे दोनशे कोटींचा शिल्लकी अर्थसंकल्प सादर, पाहा व्हिडिओ - RAIGAD ZP BUDGET 2026 27
Published : March 27, 2026 at 8:49 PM IST
रायगड - चार वर्षांच्या प्रशासकीय कारभारानंतर अखेर रायगड जिल्हा परिषदेला पुन्हा लोकप्रतिनिधींचे नेतृत्व मिळाले असून, नव्याने निवडून आलेले अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी सन 2026-27 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. विशेष म्हणजे, हा अर्थसंकल्प पावणे दोनशे कोटींच्या घरात पोहोचणारा असून गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल 90 कोटींची भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प 10 लाख 90 हजार रुपयांच्या शिल्लकीसह सादर करण्यात आला असून विकासकामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास, पाणीपुरवठा, कृषी, महिला व बालकल्याण यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा सन्मान राखत ऐतिहासिक रायगड किल्ल्याच्या सुशोभीकरणासाठी 15 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी 30 लाख रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
