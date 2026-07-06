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मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक 24 तासांपासून ठप्प; हजारो वाहने अडकली, प्रवाशांनी व्यक्त केला संताप - मुंबई गोवा महामार्ग पाऊस व्हिडिओ

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मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक 24 तासांपासून ठप्प (Source- ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 6, 2026 at 5:42 PM IST

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रायगड - जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतुकीला बसला आहे. सुकेली खिंड आणि वाकण परिसरात पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात साचल्यामुळे गेल्या 24 तासांपासून मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. या परिस्थितीत महामार्गावर हजारो वाहने अडकून पडली आहेत. मुंबईहून कोकणात आणि कोकणातून मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. महामार्गालगत अन्न, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृह यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्यानं प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. दरम्यान, महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना तब्बल सात ते आठ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या परिस्थितीत वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे.

रायगड - जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतुकीला बसला आहे. सुकेली खिंड आणि वाकण परिसरात पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात साचल्यामुळे गेल्या 24 तासांपासून मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. या परिस्थितीत महामार्गावर हजारो वाहने अडकून पडली आहेत. मुंबईहून कोकणात आणि कोकणातून मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. महामार्गालगत अन्न, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृह यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्यानं प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. दरम्यान, महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना तब्बल सात ते आठ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या परिस्थितीत वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे.

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MUMBAI GOA HIGHWAY TRAFFIC
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मुंबई गोवा महामार्ग पाऊस व्हिडिओ
RAIGAD RAIN VIDEO

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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