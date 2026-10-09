रायगडमध्ये दुष्काळाचं संकट; भातशेतीचे पंचनामे करण्याचे पालकमंत्र्यांचे आदेश, MIDC कारखानदारांनाही पाणी बचतीचं आवाहन
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 9, 2026 at 4:18 PM IST
रायगड : पावसानं दडी मारल्याने रायगड जिल्ह्यात भातशेतीवर दुष्काळाचे गंभीर संकट निर्माण झालं आहे. पाण्याअभावी शेतजमीन भेगाळली असून मुख्य पीक असलेले भाताचं पीक पिवळं पडलं आहे. या पार्श्वभूमीवर, पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी महाड तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतीची प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि संपूर्ण जिल्ह्यातील भातशेतीचे युद्धपातळीवर 100 टक्के पंचनामे करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. पंचनाम्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचं पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
एकीकडे शेतीचं नुकसान होत असताना, दुसरीकडे संभाव्य पाणीटंचाईचं संकट ओढावलं आहे. पोलादपूर येथील रानबाजिरे धरणातून महाड शहर, पोलादपूर आणि महाड एमआयडीसीला पाणीपुरवठा केला जातो. उपलब्ध पाण्याचं योग्य नियोजन करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी एमआयडीसीतील कारखानदारांची बैठक घेऊन पाण्याचा अपव्यय टाळण्याचं व काटकसरीनं वापर करण्याचं आवाहन केलं. प्रशासनानं पाणीवाटपात प्रथम नागरी वस्त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याला, त्यानंतर जनावरे व शेतीला आणि अखेर औद्योगिक क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचं ठरवलं आहे. औद्योगिक संघटनेनेही या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत पाणी बचतीचं आश्वासन दिलं आहे.
रायगड : पावसानं दडी मारल्याने रायगड जिल्ह्यात भातशेतीवर दुष्काळाचे गंभीर संकट निर्माण झालं आहे. पाण्याअभावी शेतजमीन भेगाळली असून मुख्य पीक असलेले भाताचं पीक पिवळं पडलं आहे. या पार्श्वभूमीवर, पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी महाड तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतीची प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि संपूर्ण जिल्ह्यातील भातशेतीचे युद्धपातळीवर 100 टक्के पंचनामे करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. पंचनाम्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचं पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
एकीकडे शेतीचं नुकसान होत असताना, दुसरीकडे संभाव्य पाणीटंचाईचं संकट ओढावलं आहे. पोलादपूर येथील रानबाजिरे धरणातून महाड शहर, पोलादपूर आणि महाड एमआयडीसीला पाणीपुरवठा केला जातो. उपलब्ध पाण्याचं योग्य नियोजन करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी एमआयडीसीतील कारखानदारांची बैठक घेऊन पाण्याचा अपव्यय टाळण्याचं व काटकसरीनं वापर करण्याचं आवाहन केलं. प्रशासनानं पाणीवाटपात प्रथम नागरी वस्त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याला, त्यानंतर जनावरे व शेतीला आणि अखेर औद्योगिक क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचं ठरवलं आहे. औद्योगिक संघटनेनेही या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत पाणी बचतीचं आश्वासन दिलं आहे.