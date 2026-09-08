संतोष पंडितांविरोधात तक्रारदार महिलेच्या समर्थनार्थ कोथरूडकर एकवटले; पुण्यात महिलांचा मोर्चा
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Published : September 8, 2026 at 1:39 PM IST
पुणे (Pune Women Protest) : काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील प्रसिद्ध यूट्यूबर संतोष पंडित (Santosh Pandit) यांना अटक करण्यात आली होती. संतोष पंडित यांच्या विरोधात तक्रार दिलेल्या महिलेला या घटनेनंतर मोठ्या प्रमाणावर सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात आलं आणि धमक्या देखील देण्यात आल्या. एका महिलेला अश्या पद्धतीनं ट्रोल करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ आज पुण्यात भाऊ फाउंडेशनच्यावतीनं मोर्चा काढत ट्रोलर्स विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. तसेच कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये ट्रोलर्स विरोधात पोलिसांना निवेदन देण्यात आलं. संबंधित तक्रारदार महिलेने भाऊ फाउंडेशनकडं मदत मागितल्यानं आज आम्ही या ट्रोलर्स विरोधात एकवटलो असून, ट्रोलर्स विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी यावेळी भाऊ फाउंडेशनच्या अध्यक्षा तनिषा पाटील यांनी केली.
पुणे (Pune Women Protest) : काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील प्रसिद्ध यूट्यूबर संतोष पंडित (Santosh Pandit) यांना अटक करण्यात आली होती. संतोष पंडित यांच्या विरोधात तक्रार दिलेल्या महिलेला या घटनेनंतर मोठ्या प्रमाणावर सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात आलं आणि धमक्या देखील देण्यात आल्या. एका महिलेला अश्या पद्धतीनं ट्रोल करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ आज पुण्यात भाऊ फाउंडेशनच्यावतीनं मोर्चा काढत ट्रोलर्स विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. तसेच कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये ट्रोलर्स विरोधात पोलिसांना निवेदन देण्यात आलं. संबंधित तक्रारदार महिलेने भाऊ फाउंडेशनकडं मदत मागितल्यानं आज आम्ही या ट्रोलर्स विरोधात एकवटलो असून, ट्रोलर्स विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी यावेळी भाऊ फाउंडेशनच्या अध्यक्षा तनिषा पाटील यांनी केली.