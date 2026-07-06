आंबी तळेगाव-देहूत मुसळधार पावसाचा कहर; उड्डाणपुलाजवळ पाणी साचल्यानं मुंबईकडं जाणारी वाहतूक मंदावली - आंबी तळेगाव पाऊस
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Published : July 6, 2026 at 2:00 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 2:38 PM IST
देहू (पुणे) : गेल्या आठवडाभरापासून पुणे शहरासह जिल्ह्यातील बहुतांश ठिकाणी मुसळधार (Pune Rain Update) पावसानं हजेरी लावली आहे. मावळ तालुक्यालाही पावसाने झोडपून काढलं असून तालुक्यातील नदी-नाले ओसंडून वाहत आहेत. अशातच मुसळधार पावसामुळं जुन्या मुंबई–पुणे महामार्गावरील देहू रोड उड्डाणपुलाजवळ पाणी साचलं आहे. त्यामुळं मुंबईकडं जाणाऱ्या वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. रस्त्यावर पाणी साचल्यानं वाहने सावधगिरीनं आणि संथ गतीनं पुढे जात होती. महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यानं प्रवासी आणि वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. तसेच देहू परिसर आणि आंबी तळेगाव येथे मुसळधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. सखल भागातील अनेक घरांमध्ये पावसाचं पाणी शिरल्यानं नागरिकांचं मोठं नुकसान झालं असून रहिवाशांची धावपळ उडाली आहे.
देहू (पुणे) : गेल्या आठवडाभरापासून पुणे शहरासह जिल्ह्यातील बहुतांश ठिकाणी मुसळधार (Pune Rain Update) पावसानं हजेरी लावली आहे. मावळ तालुक्यालाही पावसाने झोडपून काढलं असून तालुक्यातील नदी-नाले ओसंडून वाहत आहेत. अशातच मुसळधार पावसामुळं जुन्या मुंबई–पुणे महामार्गावरील देहू रोड उड्डाणपुलाजवळ पाणी साचलं आहे. त्यामुळं मुंबईकडं जाणाऱ्या वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. रस्त्यावर पाणी साचल्यानं वाहने सावधगिरीनं आणि संथ गतीनं पुढे जात होती. महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यानं प्रवासी आणि वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. तसेच देहू परिसर आणि आंबी तळेगाव येथे मुसळधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. सखल भागातील अनेक घरांमध्ये पावसाचं पाणी शिरल्यानं नागरिकांचं मोठं नुकसान झालं असून रहिवाशांची धावपळ उडाली आहे.