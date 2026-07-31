पुण्यात पावसाचा हाहाकार! खडकवासला धरणातून 45,000 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग; भिडे पूल पाण्याखाली, एकता नगरीत पाणी शिरलं - PUNE RAIN
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Published : July 31, 2026 at 5:00 PM IST
पुणे : पुण्यासह राज्यातील इतर भागात मुसळधार पाऊस होत आहे. यामुळं पुणे शहरातील धरणाच्या पाणी पातळीमधील झपाट्यानं होत असलेली वाढ आणि पाणलोट क्षेत्रामधील अतिपर्जन्यामुळं खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढवण्यात आला आहे. टप्प्याटप्प्यानं वाढवलेला पाण्याचा विसर्ग सध्या सुमारे 45,000 क्युसेक्सपर्यंत करण्यात येणार आहे. यामुळं प्रशासनानं मुठा नदीकाठावरील सर्व नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. पुण्यातील भिडे पूल पाण्याखाली गेला असून पुण्यातील सिंहगड रोड येथील एकता नगरीत पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे. पुण्यात गुरुवारी रात्रीपासून पाऊस सुरू आहे. शुक्रवारी सकाळपासून शहर तसंच धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस होत आहे. यामुळं खडकवासला धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढवला. त्यामुळं मुठा नदीकाठावरील सर्व नागरिकांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
पुणे : पुण्यासह राज्यातील इतर भागात मुसळधार पाऊस होत आहे. यामुळं पुणे शहरातील धरणाच्या पाणी पातळीमधील झपाट्यानं होत असलेली वाढ आणि पाणलोट क्षेत्रामधील अतिपर्जन्यामुळं खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढवण्यात आला आहे. टप्प्याटप्प्यानं वाढवलेला पाण्याचा विसर्ग सध्या सुमारे 45,000 क्युसेक्सपर्यंत करण्यात येणार आहे. यामुळं प्रशासनानं मुठा नदीकाठावरील सर्व नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. पुण्यातील भिडे पूल पाण्याखाली गेला असून पुण्यातील सिंहगड रोड येथील एकता नगरीत पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे. पुण्यात गुरुवारी रात्रीपासून पाऊस सुरू आहे. शुक्रवारी सकाळपासून शहर तसंच धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस होत आहे. यामुळं खडकवासला धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढवला. त्यामुळं मुठा नदीकाठावरील सर्व नागरिकांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.