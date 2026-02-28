ETV Bharat / Videos

वय 20 वर्ष गुन्हे 22, वाहनांची तोडफोड करणाऱ्या सराईत आरोपीची पोलिसांनी काढली धिंड - PUNE CRIME NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
वाहनांची तोडफोड करणाऱ्या सराईत आरोपीची पोलिसांकडून धिंड (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 28, 2026 at 5:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून पोलिसांकडून विविध गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींविरुद्ध कडक कारवाई केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर येरवडा लक्ष्मीनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत अनेक वाहनांची तोडफोड करणाऱ्या 20 वर्षीय आरोपीची पोलिसांनी धिंड काढून नागरिकांमध्ये कायद्याबाबत जनजागृती केली. 

ज्या ठिकाणी गुन्हा केला, त्या परिसरात काढली धिंड : या प्रकरणात सुलतान रिजवान शेख (वय 20, रा. लक्ष्मीनगर, येरवडा, पुणे) याला अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे संबंधित आरोपीच्या नावावर तब्बल 22 गुन्हे नोंद असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.

चौकशीत 22 गुन्हे उघडकीस आले : पोलिसांनी आरोपीची कसून चौकशी केली असता, त्याच्याविरुद्ध एकूण 22 गुन्हे उघडकीस आले. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी आरोपीनं वाहनांची तोडफोड केली होती, त्याच परिसरात त्याला घेऊन जात पोलिसांनी त्याची धिंड काढत नागरिकांमध्ये कायद्याबाबत जनजागृती केली. नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास दृढ करण्यासाठी अशा प्रकारच्या कारवाया महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचं सांगण्यात आलं.

हेही वाचा

पुणे : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून पोलिसांकडून विविध गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींविरुद्ध कडक कारवाई केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर येरवडा लक्ष्मीनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत अनेक वाहनांची तोडफोड करणाऱ्या 20 वर्षीय आरोपीची पोलिसांनी धिंड काढून नागरिकांमध्ये कायद्याबाबत जनजागृती केली. 

ज्या ठिकाणी गुन्हा केला, त्या परिसरात काढली धिंड : या प्रकरणात सुलतान रिजवान शेख (वय 20, रा. लक्ष्मीनगर, येरवडा, पुणे) याला अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे संबंधित आरोपीच्या नावावर तब्बल 22 गुन्हे नोंद असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.

चौकशीत 22 गुन्हे उघडकीस आले : पोलिसांनी आरोपीची कसून चौकशी केली असता, त्याच्याविरुद्ध एकूण 22 गुन्हे उघडकीस आले. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी आरोपीनं वाहनांची तोडफोड केली होती, त्याच परिसरात त्याला घेऊन जात पोलिसांनी त्याची धिंड काढत नागरिकांमध्ये कायद्याबाबत जनजागृती केली. नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास दृढ करण्यासाठी अशा प्रकारच्या कारवाया महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचं सांगण्यात आलं.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

VEHICLE VANDALISM IN PUNE
YERAWADA
PUNE POLICE
आरोपीची पोलिसांकडून धिंड
PUNE CRIME NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

NCP SP chief Sharad Pawar

शरद पवार यांना आज रुग्णालयातून डिस्चार्ज; डॉक्टरांनी काय सांगितलं?

February 25, 2026 at 3:07 PM IST
प्रातिनिधिक चित्र

पुढील दोन दिवस अवकाळी पावसाची शक्यता, 'या' भागात देण्यात आला अलर्ट

February 24, 2026 at 4:06 PM IST
पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर गॅस टँकरचा अपघात

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर गॅस टँकरचा अपघात; चालकाच्या धाडसाने अनर्थ टळला

February 23, 2026 at 7:48 PM IST
The thrill of the Paragliding World Cup in the paradise of Maharashtra

महाराष्ट्राच्या नंदनवनात पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कपचा थरार, रंगीबेरंगी पॅराशूटमुळे उजळले पाचगणीचे अवकाश, पाहा व्हिडीओ

February 23, 2026 at 12:30 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.