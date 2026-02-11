ETV Bharat / Videos

बुधवार पेठेत पुणे पोलिसांची मध्यरात्री धडक कारवाई, अनेकांना घेतलं ताब्यात - RAID IN BUDHWAR PETH

बुधवार पेठेत पुणे पोलिसांची मध्यरात्री धडक कारवाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 11, 2026 at 3:41 PM IST

1 Min Read
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून पुणे पोलीस पुणे शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था व्यवस्थित रहावी तसंच पुणेकरांकडून वाहतुकीचे नियम पाळले जावेत यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. तसंच अमली पदार्थ, अल्पवयीन मुलींचा जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय, याबाबत देखील मोहीम राबविली जात असून काल रात्री पुण्यातील बुधवार पेठेत पुणे पोलिसांकडून मध्यरात्री धडक कारवाई करत अनेक संशयितांना ताब्यात घेऊन त्यांची तपासणी करण्यात आली. पुणे पोलिसांकडून गेल्या काही दिवसांपासून विविध मोहीम हाती घेण्यात आली असून त्याअंतर्गत पुणे पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीनं काल मध्यरात्री धडक कारवाई केली. ही कारवाई रात्री १२ ते पहाटे ३ वाजेपर्यंत करण्यात आली. यात बुधवार पेठेत नाकाबंदी करत आलेल्या लोकांची तसंच कुंटणखान्यातील महिलांची तपासणी करण्यात आली.

RAID IN BUDHWAR PETH
मध्यरात्री धडक कारवाई
जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय
बुधवार पेठेत
RAID IN BUDHWAR PETH

ETV Bharat Marathi Team

संपादकांची शिफारस

