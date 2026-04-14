पुण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन; इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनेई यांनाही श्रद्धांजली! - AYATOLLAH KHAMENEI TRIBUTE PUNE
Published : April 14, 2026 at 8:51 PM IST
पुणे : महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 135 वी जयंती सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. शहरातील पुणे स्टेशन परिसरात असलेल्या डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येनं बौद्ध अनुयायी आले होते. मंगळवारी सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केलं. दरम्यान बौद्ध धर्म समिती आणि भीमवाडा बुध्दिस्ट फेस्टिवल कृती समितीच्या वतीनं इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई आणि राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बॅनर लावत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी या समितीचे अध्यक्ष म्हणाले "भारत आणि इराणची ही गेल्या अनेक वर्षापासूनची मैत्री आहे. त्यांच्या निधनानंतर भारत सरकारनं कोणतीही श्रद्धांजली अर्पण केली नाही. म्हणून मंगळवारी आम्ही त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला.
पुणे : महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 135 वी जयंती सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. शहरातील पुणे स्टेशन परिसरात असलेल्या डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येनं बौद्ध अनुयायी आले होते. मंगळवारी सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केलं. दरम्यान बौद्ध धर्म समिती आणि भीमवाडा बुध्दिस्ट फेस्टिवल कृती समितीच्या वतीनं इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई आणि राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बॅनर लावत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी या समितीचे अध्यक्ष म्हणाले "भारत आणि इराणची ही गेल्या अनेक वर्षापासूनची मैत्री आहे. त्यांच्या निधनानंतर भारत सरकारनं कोणतीही श्रद्धांजली अर्पण केली नाही. म्हणून मंगळवारी आम्ही त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला.