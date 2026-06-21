ETV Bharat / Videos

पुणे : आता गैरप्रकार होऊ नयेत, NEET परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थ्यांच्या भावना - NEET EXAM PUNE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
NEET परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थ्यांच्या भावना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 1:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आलेल्या नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) सुरू असून पुणे, नाशिक, बीडसह विविध ठिकाणांहून अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आज देशभरातील सुमारे 5 हजार परीक्षा केंद्रांवर नीट परीक्षा पार पडत आहे. पुण्यात २७ केंद्रांवर ही परीक्षा होत असून सकाळी 11 वाजल्यापासून विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रांवर हजेरी लावण्यास सुरुवात केली. पुण्यातील स. प. महाविद्यालय येथील परीक्षा केंद्रावरही विद्यार्थी आणि पालकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या हॉलतिकीट, ओळखपत्र आणि आधार कार्डची काटेकोर तपासणी करण्यात आली. सुरक्षा नियमांचे पालन करत विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रात प्रवेश देण्यात आला. यावेळी विद्यार्थी आणि पालकांशी संवाद साधला असता, गेल्या वर्षीच्या पेपरफुटी प्रकरणामुळे मानसिक तणावाला सामोरं जावं लागल्याचं त्यांनी सांगितलं. यंदाची परीक्षा कोणत्याही गैरप्रकाराविना आणि पारदर्शकपणे पार पडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

पुणे : काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आलेल्या नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) सुरू असून पुणे, नाशिक, बीडसह विविध ठिकाणांहून अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आज देशभरातील सुमारे 5 हजार परीक्षा केंद्रांवर नीट परीक्षा पार पडत आहे. पुण्यात २७ केंद्रांवर ही परीक्षा होत असून सकाळी 11 वाजल्यापासून विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रांवर हजेरी लावण्यास सुरुवात केली. पुण्यातील स. प. महाविद्यालय येथील परीक्षा केंद्रावरही विद्यार्थी आणि पालकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या हॉलतिकीट, ओळखपत्र आणि आधार कार्डची काटेकोर तपासणी करण्यात आली. सुरक्षा नियमांचे पालन करत विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रात प्रवेश देण्यात आला. यावेळी विद्यार्थी आणि पालकांशी संवाद साधला असता, गेल्या वर्षीच्या पेपरफुटी प्रकरणामुळे मानसिक तणावाला सामोरं जावं लागल्याचं त्यांनी सांगितलं. यंदाची परीक्षा कोणत्याही गैरप्रकाराविना आणि पारदर्शकपणे पार पडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERACTION WITH PUNE STUDENTS
NEET EXAM
NEET PAPER LEAK CONTROVERSY
नीट परीक्षा पुणे
NEET EXAM PUNE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

संबंधित बातम्या

Ankush Kakade

राष्ट्रवादीचे ऑपरेशन करण्यासाठी अजून सर्जन जन्माला यायचा आहे; अंकुश काकडेंचा टोला

June 19, 2026 at 9:03 PM IST
Sakhi Sukhda Women Welfare Foundation

'त्या' महिलांच्या चेहऱ्यावर उमटला आनंद, गरीब मुलींसाठी सुकन्या समृद्धी योजनेचे कार्ड वितरित

June 19, 2026 at 1:14 PM IST
बिबट्याचा धुमाकूळ

पिंपळगाव खांबीत मानवी वस्तीत बिबट्याचा धुमाकूळ; 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाने पकडून टाकला पिंजऱ्यात

June 18, 2026 at 5:14 PM IST
Vinayak Chaturthi 2026

विनायक चतुर्थीनिमित्त शेषनागाच्या आकर्षक सजावटीने खुलले दगडूशेठ गणपती मंदिर; दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी

June 18, 2026 at 2:31 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.