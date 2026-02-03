ETV Bharat / Videos

पुणे महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर जेलमधून पुन्हा बाहेर येणार; नगरसचिव पाठवणार पत्र - PUNE MUNICIPAL CORPORATION

पुणे महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर जेलमधून पुन्हा बाहेर येणार; नगरसचिव पाठवणार पत्र (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 3, 2026 at 5:08 PM IST

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपाला मोठं यश मिळालं असून येत्या 9 तारखेला महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी मुख्यसभेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यासाठी सर्वच पक्षाचे नगरसेवक हे उपस्थित राहणार आहे. अशातच प्रभाग 24 मधून निवडून आलेल्या सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर या देखील उपस्थित राहणार आहेत. महापालिका निवडणुकीच्यावेळी जेलमध्ये असताना सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर यांनी निवडणूक लढवली होती आणि विजयी झाल्या होत्या. दरम्यान, पहिल्या मुख्य सभेसाठी पुणे महापालिका नगरसचिव यांच्याकडून कार्यपत्रिका पाठवण्यात येणार आहे. याबाबत महापालिकेचे नगरसचिव योगिता भोसले म्हणाल्या की, "9 तारखेला महापालिकेची पहिली विशेष सभा होणार आहे. ज्यात महापौर आणि उपमहापौर पदाची निवड होणार आहे. यासाठी सर्व नगरसेवकांना कार्यपत्रिका देण्यात येणार आहे. तसंच जे जेलमध्ये असतील, त्यांना देखील कार्यपत्रिका देण्यात येणार आहे. म्हणजे, जे-जे नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्या प्रत्येकाला कार्यपत्रिका पाठवण्यात येणार आहे," असं यावेळी योगिता भोसले यांनी सांगितलं.

पुणे
सोनाली आंदेकर
लक्ष्मी आंदेकर
पुणे महापालिका निवडणूक
PUNE MUNICIPAL CORPORATION

