पुण्यात घडला 'गल्लीत गोंधळ, दिल्लीत मुजरा'चा सीन, अनामत रक्कमेसाठी उमेदवारानं आणली पिशवी भरून चिल्लर - PUNE MUNICIPAL ELECTION
Published : December 30, 2025 at 2:48 PM IST
पुणे: महानगरपालिकेची निवडणूक आता खऱ्या अर्थानं रंगात आली आहे. 41 प्रभागांमधील 165 सदस्य पदांसाठी 15 निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जात आहेत. शहरात आतापर्यंत 743 उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.
पण निवडणुकीच्या या वातावरणात पुण्यात एका चित्रपटाचा सीन प्रत्यक्षात घडला आहे. खरं तर, राजकारणावर आधारित असलेला आणि प्रचंड गाजलेल्या 'गल्लीत गोंधळ, दिल्लीत मुजरा' या चित्रपटातील एक सीन प्रत्यक्षात घडला आहे. चित्रपटात अभिनेता मकरंद अनासपुरे आपली उमेदवारी दाखल करताना अनामत रक्कम चिल्लर स्वरुपात आणतो. तसाच प्रकार पुण्यातही घडला आहे. येथील एका उमेदवारानं चिल्लर स्वरुपात अनामत रक्कम आणून निवडणूक अधिकाऱ्यांना चांगलीच मेहनत करायला लावली. ही सर्व चिल्लर अधिकाऱ्यांना मोजावी लागली. गणेश किरण खानापुरे असं या उमेदवाराचं नाव असून ते पुण्यातील प्रभाग क्रमांक 26 (ड) घोरपडी पेठ-गुरुवार पेठ समताभूमी या प्रभागातून निवडणुकीला उभे आहेत.
वास्तविक, महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आता काही तासच शिल्लक असून सर्वच राजकीय पक्षांचे उमेदवार आपापले अर्ज दाखल करत आहेत. उमेदवारी भरत असताना उमेदवारांना अनामत रक्कम भरावी लागते. ही रक्कम अडीच हजार ते पाच हजार रुपये असते. अशा स्थितीत खानापुरे यांनी एका पिशवीतून ही चिल्लर क्षेत्रीय कार्यालयात आणली. चिल्लर स्वरूपात असलेली ही रक्कम मोजण्यासाठी अधिकाऱ्यांना चांगलीच मेहतन करावी लागली.
महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असून निवडणूक कार्यालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, 23 ते 27 डिसेंबर या कालावधीत एकूण 11 हजारांहून अधिक नामनिर्देशन फॉर्मची विक्री झाली आहे. तर आतापर्यंत 750 हून अधिक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केला आहे.
