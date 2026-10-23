'कोल्हापूरप्रमाणं 27 तारखेला पुन्हा गुलाल उधळला जाईल'- दगडूशेठ गणपती दर्शनानंतर हर्षदा जाधव देशमुख यांनी व्यक्त केला विश्वास
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Published : October 23, 2026 at 10:08 AM IST
पुणे: विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान होत असून पुणे पदवीधर मतदार संघ आणि पुणे शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी पुण्यात विविध मतदान केंद्रावर शिक्षक तसेच पदवीधर मतदारांकडून मतदानाचा हक्क बजावण्यात येत आहे. पुणे पदवीधर मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवार हर्षदा जाधव देशमुख यांनी आज सकाळी मतदानाच्या आधी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात बाप्पाचे दर्शन घेत आरती केली. यावेळी हर्षदा जाधव देशमुख म्हणाल्या की आम्हाला आज विजयाची अपेक्षा असून निवडणुकीचे केंद्रबिंदू पदवीधर आहेत.पदवीधर मतदारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मला संधी मिळाली आहे. आज मतदान होत असून पदवीधर मतदार सुजाण आहे.आज दैनंदिन महागाई वाढली असून मतदार नक्की योग्य निर्णय घेईल. तसेच पवार साहेबांचा आशीर्वाद मी सुरवातीलाच घेतला होता.
पुणे: विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान होत असून पुणे पदवीधर मतदार संघ आणि पुणे शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी पुण्यात विविध मतदान केंद्रावर शिक्षक तसेच पदवीधर मतदारांकडून मतदानाचा हक्क बजावण्यात येत आहे. पुणे पदवीधर मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवार हर्षदा जाधव देशमुख यांनी आज सकाळी मतदानाच्या आधी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात बाप्पाचे दर्शन घेत आरती केली. यावेळी हर्षदा जाधव देशमुख म्हणाल्या की आम्हाला आज विजयाची अपेक्षा असून निवडणुकीचे केंद्रबिंदू पदवीधर आहेत.पदवीधर मतदारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मला संधी मिळाली आहे. आज मतदान होत असून पदवीधर मतदार सुजाण आहे.आज दैनंदिन महागाई वाढली असून मतदार नक्की योग्य निर्णय घेईल. तसेच पवार साहेबांचा आशीर्वाद मी सुरवातीलाच घेतला होता.