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'दादासारखं कोणीच होणं नाही'; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भावूक

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उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भावूक (Source- ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 9:06 PM IST

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पुणे : दरवर्षी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याहस्ते आरती होऊन विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होत असते. मात्र, यंदा दादा नसल्यानं अनेक मंडळांकडून अजित पवार यांच्यावर देखावा साकारण्यात आलं आहे. अशातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना दादांच्या आठवणीबाबत विचारलं असता त्या भावूक झाल्या. दादा सारखं कोणीच होणं नाही, अशी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. यावेळी सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, विसर्जन मिरवणुकीच्याबाबत महापालिकेच्या माध्यमातून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. पुण्यातील गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असून श्रद्धा संस्कृती परंपरा यांचं दर्शन असतं. संपूर्ण राज्यात दादांच्या आठवणीचे देखावे करण्यात आले होते. दादांची कमतरता आज सगळ्यांना जाणवत आहे. जनतेवर दादांचं प्रेम होत.  दादांच पुण्यावरदेखील प्रेम होतं. दादासारखं कोणीच होणं नाही. 

पुणे : दरवर्षी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याहस्ते आरती होऊन विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होत असते. मात्र, यंदा दादा नसल्यानं अनेक मंडळांकडून अजित पवार यांच्यावर देखावा साकारण्यात आलं आहे. अशातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना दादांच्या आठवणीबाबत विचारलं असता त्या भावूक झाल्या. दादा सारखं कोणीच होणं नाही, अशी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. यावेळी सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, विसर्जन मिरवणुकीच्याबाबत महापालिकेच्या माध्यमातून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. पुण्यातील गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असून श्रद्धा संस्कृती परंपरा यांचं दर्शन असतं. संपूर्ण राज्यात दादांच्या आठवणीचे देखावे करण्यात आले होते. दादांची कमतरता आज सगळ्यांना जाणवत आहे. जनतेवर दादांचं प्रेम होत.  दादांच पुण्यावरदेखील प्रेम होतं. दादासारखं कोणीच होणं नाही. 

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TAGGED:

PUNE GANESH FESTIVAL
SUNETRA PAWAR ON AJIT PAWAR MEMORY
सुनेत्रा पवार अजित पवार आठवण
GANESHOTSAV
PUNE GANESH VISARJAN 2026

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