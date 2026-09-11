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बालिका अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला फाशी द्या, बीडच्या पाटोदा उपविभागीय कार्यालयावर धडकला मोर्चा

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बीडच्या पाटोदा उपविभागीय कार्यालयावर धडकला मोर्चा (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 7:37 PM IST

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बीड - पाटोदा तालुक्यातील एका गावामध्ये एका आठ वर्षीय बालिकेवर अत्याचाराची घटना घडली होती. या प्रकरणातील आरोपीवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी पाटोदा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर विद्यार्थी व नागरिकांनी मोर्चा काढला.

या प्रकरणातील आरोपीची परिसरात दहशत असून, या गावातील शाळेच्या परिसरातच त्याचं अवैध दारूचं दुकान देखील आहे. घटना घडल्यापासून या ठिकाणी कारवाई केली जावी, अशी मागणी ग्रामस्थ करत असताना देखील अद्यापपर्यंत हे दारूचं दुकान सुरूच असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. आता या प्रकरणात आरोपी अटक असला तरी हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवावं. तसंच आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थिनींपासून ते सामाजिक कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांनी केली असून, याबाबतचे निवेदन प्रशासनास देण्यात आले आहे.

"पाटोदा पोलीस प्रशासनाच्या वतीने आलेल्या आंदोलकांना त्या ठिकाणी जी दारूचे दुकाने आहेत ते काढण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले. या प्रकरणासंदर्भात वरिष्ठांना तत्काळ कळवून हे प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवा, अशी माहिती आम्ही वरिष्ठांना कळवू," अशी प्रतिक्रिया पाटोदा उपविभाग अधिकारी यांनी दिली.

बीड - पाटोदा तालुक्यातील एका गावामध्ये एका आठ वर्षीय बालिकेवर अत्याचाराची घटना घडली होती. या प्रकरणातील आरोपीवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी पाटोदा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर विद्यार्थी व नागरिकांनी मोर्चा काढला.

या प्रकरणातील आरोपीची परिसरात दहशत असून, या गावातील शाळेच्या परिसरातच त्याचं अवैध दारूचं दुकान देखील आहे. घटना घडल्यापासून या ठिकाणी कारवाई केली जावी, अशी मागणी ग्रामस्थ करत असताना देखील अद्यापपर्यंत हे दारूचं दुकान सुरूच असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. आता या प्रकरणात आरोपी अटक असला तरी हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवावं. तसंच आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थिनींपासून ते सामाजिक कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांनी केली असून, याबाबतचे निवेदन प्रशासनास देण्यात आले आहे.

"पाटोदा पोलीस प्रशासनाच्या वतीने आलेल्या आंदोलकांना त्या ठिकाणी जी दारूचे दुकाने आहेत ते काढण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले. या प्रकरणासंदर्भात वरिष्ठांना तत्काळ कळवून हे प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवा, अशी माहिती आम्ही वरिष्ठांना कळवू," अशी प्रतिक्रिया पाटोदा उपविभाग अधिकारी यांनी दिली.

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TAGGED:

MINOR GIRL PATODA
PATODA PROTEST
GIRL PATODA MARCH
पाटोदा मार्च
PATODA MARCH

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