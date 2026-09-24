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प्रवीण दरेकरांचा रोहित पवारांवर हल्लाबोल, म्हणाले, 'शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही'

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माध्यमांशी संवाद साधताना प्रवीण दरेकर (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2026 at 2:25 PM IST

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रायगड : दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाकडून शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी सरकारकडे पत्रव्यवहार केला जात असताना, भाजप नेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. एका पत्राने पंचनामे होत नाहीत, असा टोला दरेकर यांनी लगावला. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई कोण देतंय, याला अधिक महत्त्व आहे, असंही त्यांनी म्हटलं. रोहित पवार सकाळी उठल्यापासून भोंगा वाजवत असतात, अशी बोचरी टीकाही दरेकर यांनी केली.

 

माणगाव येथे शिवकृपा सहकारी पतपेढीच्या शाखेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला दरेकर उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य करत रोहित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर निशाणा साधला. शरद पवार यांनी पत्र दिलं नसतं तर सरकार शेताच्या बांधावर गेलं नसतं का? असा सवाल करत, केवळ पत्रव्यवहार करून शेतकऱ्यांचे पंचनामे होत नाहीत, अशी भूमिका दरेकर यांनी मांडली. रोहित पवारांची अवस्था ‘आयजीच्या जीवावर बायजी’ अशी असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

 

दरम्यान, दुष्काळग्रस्त आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही, असा विश्वासही दरेकर यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करत असून, शेतकऱ्यांची व्यथा जाणून घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

 

याच कार्यक्रमात दरेकर यांनी कोकणी माणसाचंही कौतुक केलं. कोकणी माणूस इभ्रतीला घाबरतो आणि कर्ज थकीत ठेवत नाही, असं म्हणत कोकणातील नागरिकांच्या प्रामाणिकपणाचं त्यांनी कौतुक केलं. कोकणातील तरुणांनी उद्योग आणि व्यवसायात पाय रोवावेत, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं दरेकर म्हणाले. कोकणात फलोत्पादन आणि मत्स्यव्यवसाय मोठ्या प्रमाणात होत असून, या उत्पादनांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग कोकणात आले पाहिजेत. अशा उद्योगांना आर्थिक ताकद देण्यासाठी सहकारी संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

 

रायगड : दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाकडून शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी सरकारकडे पत्रव्यवहार केला जात असताना, भाजप नेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. एका पत्राने पंचनामे होत नाहीत, असा टोला दरेकर यांनी लगावला. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई कोण देतंय, याला अधिक महत्त्व आहे, असंही त्यांनी म्हटलं. रोहित पवार सकाळी उठल्यापासून भोंगा वाजवत असतात, अशी बोचरी टीकाही दरेकर यांनी केली.

 

माणगाव येथे शिवकृपा सहकारी पतपेढीच्या शाखेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला दरेकर उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य करत रोहित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर निशाणा साधला. शरद पवार यांनी पत्र दिलं नसतं तर सरकार शेताच्या बांधावर गेलं नसतं का? असा सवाल करत, केवळ पत्रव्यवहार करून शेतकऱ्यांचे पंचनामे होत नाहीत, अशी भूमिका दरेकर यांनी मांडली. रोहित पवारांची अवस्था ‘आयजीच्या जीवावर बायजी’ अशी असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

 

दरम्यान, दुष्काळग्रस्त आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही, असा विश्वासही दरेकर यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करत असून, शेतकऱ्यांची व्यथा जाणून घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

 

याच कार्यक्रमात दरेकर यांनी कोकणी माणसाचंही कौतुक केलं. कोकणी माणूस इभ्रतीला घाबरतो आणि कर्ज थकीत ठेवत नाही, असं म्हणत कोकणातील नागरिकांच्या प्रामाणिकपणाचं त्यांनी कौतुक केलं. कोकणातील तरुणांनी उद्योग आणि व्यवसायात पाय रोवावेत, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं दरेकर म्हणाले. कोकणात फलोत्पादन आणि मत्स्यव्यवसाय मोठ्या प्रमाणात होत असून, या उत्पादनांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग कोकणात आले पाहिजेत. अशा उद्योगांना आर्थिक ताकद देण्यासाठी सहकारी संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

 

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TAGGED:

MLA ROHIT PAWAR
प्रवीण दरेकर
PRAVIN DAREKAR ON ROHIT PAWAR
DROUGHT CRISIS MAHARASHTRA
PRAVIN DAREKAR

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