हिंमत असेल तर मोदींनी आणीबाणी जाहीर करावी; सोलापुरात प्रणिती शिंदेंचा थेट हल्लाबोल
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Published : October 16, 2026 at 8:39 PM IST
सोलापूर : काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांनी शुक्रवारी शहरात 'तिरंगा रॅली' काढत केंद्र व राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. "भाजपला 2029 आणि 2034 मध्ये निवडून येण्याचा अतिआत्मविश्वास आहे, कारण त्यांच्या पाठीशी ज्ञानेश कुमार यांच्यासारखे लोक आहेत", असा थेट आरोप करत त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच, 'फॉर्म 6' मधील बदलांमुळे मतदार यादीतून जवळपास 13 कोटी नावे वगळण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. या वेळी बोलताना त्यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून सरकारवर तीव्र शब्दांत निशाणा साधला. "सरकार शेतकऱ्यांना केवळ 5 हजार रुपयांची मदत देत आहे, मात्र त्यासाठी कागदपत्रे गोळा करताना शेतकऱ्यांचे 4 हजार रुपये खर्च होत आहेत. ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे," असा टोला त्यांनी लगावला. कंत्राटदारांना 35 हजार कोटींचे टेंडर देण्यापेक्षा हा निधी शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी त्यांनी केली. शेवटी, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे थोडी जरी माणुसकी असेल, तर त्यांनी शेतकऱ्यांना तातडीने भरघोस मदत करावी," असं आवाहन खासदार शिंदेंनी केलं.
सोलापूर : काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांनी शुक्रवारी शहरात 'तिरंगा रॅली' काढत केंद्र व राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. "भाजपला 2029 आणि 2034 मध्ये निवडून येण्याचा अतिआत्मविश्वास आहे, कारण त्यांच्या पाठीशी ज्ञानेश कुमार यांच्यासारखे लोक आहेत", असा थेट आरोप करत त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच, 'फॉर्म 6' मधील बदलांमुळे मतदार यादीतून जवळपास 13 कोटी नावे वगळण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. या वेळी बोलताना त्यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून सरकारवर तीव्र शब्दांत निशाणा साधला. "सरकार शेतकऱ्यांना केवळ 5 हजार रुपयांची मदत देत आहे, मात्र त्यासाठी कागदपत्रे गोळा करताना शेतकऱ्यांचे 4 हजार रुपये खर्च होत आहेत. ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे," असा टोला त्यांनी लगावला. कंत्राटदारांना 35 हजार कोटींचे टेंडर देण्यापेक्षा हा निधी शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी त्यांनी केली. शेवटी, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे थोडी जरी माणुसकी असेल, तर त्यांनी शेतकऱ्यांना तातडीने भरघोस मदत करावी," असं आवाहन खासदार शिंदेंनी केलं.