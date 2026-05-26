कांद्याला भाव नाही, इंधन दरवाढीविरोधात प्रणिती शिंदे रस्त्यावर; पुणे-सोलापूर-हैदराबाद महामार्गावर केला रास्ता रोको - PRANITI SHINDE ON ONION PROTEST

प्रतिक्रिया देताना खासदार प्रणिती शिंदे (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 26, 2026 at 1:30 PM IST

सोलापूर : कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत असल्यानं आणि पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळं सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा फटका बसत असल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे (Praniti Shinde) रस्त्यावर उतरल्या. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी सकाळी साडेआठच्या सुमारास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं. सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोरून जाणाऱ्या पुणे–सोलापूर–हैदराबाद महामार्गावरील आंदोलनात काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. मुख्य महामार्गावर रास्ता रोको केल्यानं वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. खासदार प्रणिती शिंदे यांनी स्वतः निषेधाचे बॅनर हातात घेत राज्य आणि केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. शेकडो कार्यकर्त्यांसह महामार्गावर आंदोलन केल्यानं सोलापूर पोलिसांवर मोठा ताण निर्माण झाला. सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केलाय. अनेक शेतकऱ्यांना लागवडीचा खर्चही निघत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.  

