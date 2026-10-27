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अकोल्यात पाणीटंचाईचा फटका राजकीय नेत्यांनाही, सत्ताधारी पक्षाचे माजी आमदार अमोल मिटकरी यांची प्रशासनावर नाराजी

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माजी आमदार अमोल मिटकरी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 27, 2026 at 7:37 PM IST

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अकोला - अकोल्यातील भीषण पाणीटंचाईचा फटका आता राजकीय नेत्यांनाही बसू लागलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे माजी आमदार अमोल मिटकरी यांनाही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असून, त्यांना खासगी टँकरद्वारे आपल्या घरी पाणी मागवावे लागत आहे. मात्र, खासगी टँकरचालकांकडून जादा दर आकारले जात असल्याचा आरोप मिटकरी यांनी केला. पाणीटंचाईच्या काळात स्थानिक प्रशासनाकडून खासगी टँकरचालकांना फायदा पोहोचवला जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. यावर्षी पाऊस कमी पडल्याने जिल्ह्यात दुष्काळ परिस्थितीमुळे पिण्याचे पाणी पुरवठा कमी झाला आहे. शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या काटेपूर्णा प्रकल्पात जवळपास 14 टक्के पाणी साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन व जिल्हा प्रशासनाने बांधकाम व विंधन विहीर खोदकाम करण्यास मनाई केली आहे. सध्या शहरात 10 दिवसाआड पाणी पुरवठा होतोय. भविष्यात ही परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने पाणी जपून वापरण्याचे आदेश दिलेत. शहरातील अनेक भागात टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.
 

अकोला - अकोल्यातील भीषण पाणीटंचाईचा फटका आता राजकीय नेत्यांनाही बसू लागलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे माजी आमदार अमोल मिटकरी यांनाही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असून, त्यांना खासगी टँकरद्वारे आपल्या घरी पाणी मागवावे लागत आहे. मात्र, खासगी टँकरचालकांकडून जादा दर आकारले जात असल्याचा आरोप मिटकरी यांनी केला. पाणीटंचाईच्या काळात स्थानिक प्रशासनाकडून खासगी टँकरचालकांना फायदा पोहोचवला जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. यावर्षी पाऊस कमी पडल्याने जिल्ह्यात दुष्काळ परिस्थितीमुळे पिण्याचे पाणी पुरवठा कमी झाला आहे. शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या काटेपूर्णा प्रकल्पात जवळपास 14 टक्के पाणी साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन व जिल्हा प्रशासनाने बांधकाम व विंधन विहीर खोदकाम करण्यास मनाई केली आहे. सध्या शहरात 10 दिवसाआड पाणी पुरवठा होतोय. भविष्यात ही परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने पाणी जपून वापरण्याचे आदेश दिलेत. शहरातील अनेक भागात टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.
 

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TAGGED:

WATER SHORTAGE IN AKOLA
अमोल मिटकरी
अकोल्यात पाणीटंचाईचा फटका
टँकरचालकांकडून जादा दर
महापालिकेच्या कारभारावर नाराजी

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