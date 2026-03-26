पोलीस आयुक्तालयात पोलीस जवानानं स्वतःवर झाडली गोळी, रक्ताच्या थारोळ्यात सापडला मृतदेह - POLICE CONSTABLE SHOOTS HIMSELF
Published : March 26, 2026 at 3:52 PM IST
अमरावती - अमरावती पोलीस आयुक्तालयात गुरुवारी सकाळी एका पोलीस जवानानं स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. या घटनेमुळं पोलीस आयुक्तालयात खळबळ उडाली. विजय दिलीप नागापुरे असं आत्महत्या करणाऱ्या पोलीस जवानाचं नाव आहे. क्युआरटी पथकात असणारा विजय नागपुरे हा पोलीस जवान रात्रीपासूनच कर्तव्यावर होता. गुरुवारी सकाळी त्याचा रिलीवर म्हणून रुजू झालेल्या दिलीप अंबरते यांना विजय नागपुरे हा मृत अवस्थेत आढळला. विजय याने स्वतःवर गोळी झाडल्याचं लक्षात येताच दिलीप अंबरते यांना धक्का बसला. याबाबत त्यांनी त्वरित वरिष्ठांना माहिती आली. चक्क पोलीस आयुक्तालयात तैनात असणाऱ्या कर्मचाऱ्यानं स्वतःवर गोळी झाडून घेतल्यामुळे पोलीस आयुक्तालयात खळबळ उडाली. पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. विजय नागापुरे यांनी नेमक्या कुठल्या कारणामुळे असं टोकाचे पाऊल उचललं याची चौकशी केली जाईल असं पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
