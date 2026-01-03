प्रभाग झोपडपट्टीमुक्त करणार, सदानंद शेट्टी यांचं आश्वासन; मुरलीधर मोहोळांवर केली टीका - PMC ELECTION 2026
Published : January 3, 2026 at 6:48 PM IST
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीमध्येच जुंपली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपामध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून शहरातील गुन्हेगारांना उमेदवारी देण्यात आल्याने जोरदार चर्चा सुरू आहे. भाजपाचे नेते आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी जोरदार टीका केली. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अनेक नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सदानंद शेट्टी यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. "आतापर्यंत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना आम्ही अण्णा म्हणत आलोय, जर आमच्या नेत्यांवर टीका केली तर पुणेकर अण्णाचं गन्ना करतील," असं यावेळी शेट्टी म्हणाले.
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी खऱ्या अर्थानं प्रचाराला सुरुवात झाली असून, महायुतीचे तिन्ही पक्ष वेगवेगळे लढत आहेत. दुसरीकडे काँग्रेस, दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र येत निवडणूक लढवत आहेत. पुण्यातील प्रतिष्ठित लढाई होणाऱ्या प्रभागांपैकी एक असलेल्या प्रभाग क्रमांक २४ मध्ये महायुतीच्या तिन्ही नेत्यांमध्ये लढत होताना पाहायला मिळत आहे. "पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांना लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर अजित दादांनी मदत केली. पुणेकर त्यांना अण्णा म्हणतात. पुणेकरांना माहिती असून, या आण्णाला नक्कीच गन्ना करतील," असं यावेळी सदानंद शेट्टी म्हणाले.
सदानंद शेट्टी पुढं म्हणाले, "उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मला प्रभाग क्रमांक २४ मध्ये पॅनल प्रमुख म्हणून जबाबदारी दिली. मी या प्रभागात देशातील पहिलं 'सदानंदनगर' सारखं एसआरए प्रोजेक्ट केला, ज्यात हजारोंना हक्काची घरं बांधून देण्यात आली. तसंच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन या प्रभागात बांधून विकास करण्यात आला. असाच विकास या प्रभागात तसंच या शहरात अजित दादांच्या नेतृत्वाखाली करायचा आहे."
"ज्या पद्धतीने आम्ही सदानंदनगरसारखा प्रोजेक्ट करून गोरगरीब झोपडपट्टीमधील जनतेला हक्काची घरं दिली आहेत. त्याचप्रमाणे आमचा हा प्रभाग झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा आमचा प्रयत्न असून, नक्कीच पुणेकर तसंच या प्रभागातील जनता आम्हाला साथ देतील," असा विश्वास यावेळी प्रभाग क्रमांक २४ च्या उमेदवार सुजाता शेट्टी यांनी व्यक्त केला.
