पुण्यातील जनता वसाहतमधील प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध, भाजपा उमेदवार ॲड प्रसन्न जगताप यांचं व्हिजन - PMC ELECTION 2026
Published : January 12, 2026 at 8:48 PM IST
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी शेवटच्या टप्प्यात आली आहे. प्रत्येक पक्षाकडून जोरदार प्रचार करण्यात येत आहे. जो तो प्रचारात आघाडी घेत आहे. अश्यातच पुण्यातील प्रभाग क्रमांक २८ चे भाजपाचे उमेदवार ॲड प्रसन्न जगताप यांनी जनता वसाहत येथील झोपडपट्टीधारकांचे प्रश्न मांडत येथील प्रश्न मला सोडवायचे असल्याचं सांगितलं.
पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी जनता वसाहत - हिंगणे खुर्दमध्ये (प्रभाग २८) भाजपानं प्रचाराचा धडाका लावला असून, भाजपाचे उमेदवार अॅड. प्रसन्न जगताप यांच्यासह वृषाली आनंद रिठे, मनीषा संतोष बोडके आणि विनया प्रसाद बहुलीकर यांनी मतदारांच्या गाठीभेटी घेत प्रचारात मोठी आघाडी घेतली आहे.
यावेळी ॲड प्रसन्न जगताप म्हणाले की, "प्रभागातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि सुरक्षितता यांसारख्या प्रश्नांची कायमस्वरूपी सोडवणूक करण्यासाठी भाजपाचे सर्व उमेदवार कटिबद्ध आहेत. मी जेव्हा जनता वसाहत येथे प्रचारासाठी फिरतो तेव्हा तेथील प्रश्न पाहून तेथील समस्या पाहून डोळ्यात अश्रू येतात. प्रभागातील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता या मुद्द्यांमुळे भाजपाचे पारडे जड आहे. जनता वसाहत परिसरात ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्र, त्यांची नियमित मोफत आरोग्य तपासणी, पाइपद्वारे घरोघरी गॅस, आर्थिक दुर्बल तरुणांना मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या वाढवणे, तरुणांच्या आरोग्यासाठी वॉकिंग, सायकलिंग, जॉगिंग ट्रॅकची निर्मिती, कर्करोगासारख्या गंभीर आजारासाठी आर्थिक दुर्बलांना वैद्यकीय मदत अशा योजना राबविणार आहोत."
