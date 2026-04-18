काँग्रेस आणि सहकारी पक्षांनी केलेला अपमान महिला कधीच विसरणार नाहीत - नरेंद्र मोदी - PM NARENDRA MODI
Published : April 18, 2026 at 8:32 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 8:58 PM IST
नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज देशातील नागरिकांना संबोधित करत आहेत. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मतदारसंघ फेररचना अर्थात डीलिमिटेशन विधेयक नामंजूर झालं. त्याच्याबरोबर महिला आरक्षण विधेयकासह (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेशी संबंधित तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं. लोकसभेत या विधेयकावर सखोल आणि वादळी चर्चा झाली. त्यानंतर झालेल्या मतदानामध्ये सरकारला नामुष्की पत्करावी लागली. यासंदर्भातील घटना दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झालं. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. त्यामुळं महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं नाही. यानंतर उर्वरित दोन विधेयकं देखील केंद्र सरकारनं मागे घेतली. यानंतर आज शनिवारी (दि. 18 एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला संबोधित करत आहेत.
नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज देशातील नागरिकांना संबोधित करत आहेत. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मतदारसंघ फेररचना अर्थात डीलिमिटेशन विधेयक नामंजूर झालं. त्याच्याबरोबर महिला आरक्षण विधेयकासह (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेशी संबंधित तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं. लोकसभेत या विधेयकावर सखोल आणि वादळी चर्चा झाली. त्यानंतर झालेल्या मतदानामध्ये सरकारला नामुष्की पत्करावी लागली. यासंदर्भातील घटना दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झालं. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. त्यामुळं महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं नाही. यानंतर उर्वरित दोन विधेयकं देखील केंद्र सरकारनं मागे घेतली. यानंतर आज शनिवारी (दि. 18 एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला संबोधित करत आहेत.