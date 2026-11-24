परभणीत दुष्काळाची दाहकता; सावरगाव तांडा झाला ओसाड
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Published : November 24, 2026 at 4:38 PM IST
परभणी : यंदा निर्माण झालेल्या कोरड्या दुष्काळामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पावसाअभावी पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आणि रोजगाराचा अभाव निर्माण झाल्याने जिंतूर तालुक्यातील सावरगाव तांडा येथील ग्रामस्थांवर गाव सोडण्याची वेळ आली आहे.गेल्या काही महिन्यांपासून गावात पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेती आणि रोजगाराची साधने उपलब्ध नसल्याने उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून बहुतांश कुटुंबांनी पाणी व कामाच्या शोधात स्थलांतर केले असून, एकेकाळी गजबजलेला हा तांडा आता ओसाड पडला आहे. गावातील अनेक घरे कुलूपबंद आहेत.सध्या गावात केवळ वयोवृद्ध नागरिक उरले असून त्यांनाही पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. प्रशासनाने येथे तातडीने पाण्याचे टँकर सुरू करून नियमित पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. प्रशासन या हाकेला कधी प्रतिसाद देणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
परभणी : यंदा निर्माण झालेल्या कोरड्या दुष्काळामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पावसाअभावी पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आणि रोजगाराचा अभाव निर्माण झाल्याने जिंतूर तालुक्यातील सावरगाव तांडा येथील ग्रामस्थांवर गाव सोडण्याची वेळ आली आहे.गेल्या काही महिन्यांपासून गावात पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेती आणि रोजगाराची साधने उपलब्ध नसल्याने उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून बहुतांश कुटुंबांनी पाणी व कामाच्या शोधात स्थलांतर केले असून, एकेकाळी गजबजलेला हा तांडा आता ओसाड पडला आहे. गावातील अनेक घरे कुलूपबंद आहेत.सध्या गावात केवळ वयोवृद्ध नागरिक उरले असून त्यांनाही पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. प्रशासनाने येथे तातडीने पाण्याचे टँकर सुरू करून नियमित पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. प्रशासन या हाकेला कधी प्रतिसाद देणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.