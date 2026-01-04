ETV Bharat / Videos

संत वामन भाऊ महाराजांच्या सुवर्ण महोत्सव पुण्यतिथी सोहळ्याचे विहंगम ड्रोन दृश्य - SAINT VAMAN BHAU MAHARAJ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
संत वामन भाऊ महाराजांच्या सुवर्ण महोत्सव पुण्यतिथी (Source- ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 4, 2026 at 12:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीड- श्रीक्षेत्र गहिनीनाथ गड येथे संत वामन भाऊ महाराज यांच्या सुवर्ण पुण्यतिथी महोत्सव गडाचे मठाधिपती आणि महंत विठ्ठल महाराज शास्त्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून, गहिनीनाथ गड येथे तब्बल 500 एकर क्षेत्रावर हा पुण्यतिथी सोहळा पार पडत आहे. गहिनीनाथ गडाच्या शिखर मंदिरावर आणि संत वामन भाऊ महाराज यांच्या मुख्य समाधी मंदिरावर आकर्षक अशी विद्युत रोषणाई करण्यात आलीय. आष्टी विधानसभेचे माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी गहिनीनाथ गडावर दाखल होऊन संत वामन भाऊ महाराज यांच्या सुवर्ण महोत्सवात सहभाग घेतला. यावेळी माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की, गडावर मोठ्या उत्सावाचे वातावरण आहे, रोषणाई खूप सुंदर आहे, राज्यातील प्रमुख सोहळ्यात गहिनीनाथ गडाच्या सोहळ्याची गणना होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येणार आहेत, या गडाची आषाढी वारी मोठी असते. गहिनीनाथ गडाच्या वारीला रस्ता चांगला नाही, तेव्हा मी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना हा पालखी मार्ग सुखकर होण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी सांगितले.
 

बीड- श्रीक्षेत्र गहिनीनाथ गड येथे संत वामन भाऊ महाराज यांच्या सुवर्ण पुण्यतिथी महोत्सव गडाचे मठाधिपती आणि महंत विठ्ठल महाराज शास्त्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून, गहिनीनाथ गड येथे तब्बल 500 एकर क्षेत्रावर हा पुण्यतिथी सोहळा पार पडत आहे. गहिनीनाथ गडाच्या शिखर मंदिरावर आणि संत वामन भाऊ महाराज यांच्या मुख्य समाधी मंदिरावर आकर्षक अशी विद्युत रोषणाई करण्यात आलीय. आष्टी विधानसभेचे माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी गहिनीनाथ गडावर दाखल होऊन संत वामन भाऊ महाराज यांच्या सुवर्ण महोत्सवात सहभाग घेतला. यावेळी माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की, गडावर मोठ्या उत्सावाचे वातावरण आहे, रोषणाई खूप सुंदर आहे, राज्यातील प्रमुख सोहळ्यात गहिनीनाथ गडाच्या सोहळ्याची गणना होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येणार आहेत, या गडाची आषाढी वारी मोठी असते. गहिनीनाथ गडाच्या वारीला रस्ता चांगला नाही, तेव्हा मी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना हा पालखी मार्ग सुखकर होण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी सांगितले.
 

For All Latest Updates

TAGGED:

VAMAN MAHARAJ DEATH ANNIVERSARY
FORMER MLA BHIMRAO DHONDE
संत वामन भाऊ महाराज
SAINT VAMAN BHAU MAHARAJ

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

Donkey Market

जेजुरीत पौष पौर्णिमेनिमित्त पारंपरिक गाढवांचा बाजार; राजस्थानी गाढवाला मिळाली विक्रमी किंमत

January 3, 2026 at 8:57 PM IST
Sadanand Shetty pune election

प्रभाग झोपडपट्टीमुक्त करणार, सदानंद शेट्टी यांचं आश्वासन; मुरलीधर मोहोळांवर केली टीका

January 3, 2026 at 6:48 PM IST
manoj jarange patil

'आंदोलनाची पुन्हा वेळ आली तर...'; मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा

January 2, 2026 at 8:17 PM IST
Faridabad devotees donated gold diamond studded crown

'सुवर्ण-हिरे जडीत मुकुट शोभतो बरा'; हरिणायाणाच्या भाविकाकडून साईमंदिरात ८० लाखांचा मुकूट अर्पण

January 2, 2026 at 11:54 AM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.