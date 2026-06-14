"माझ्या नावानं कोणी पैसे मागितले तर राजीनामा देईन!"; पंकजा मुंडेंचा इशारा - PANKAJA MUNDE JALNA
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Published : June 14, 2026 at 8:42 PM IST
जालना : मंत्री पंकजा मुंडे छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्हा दौऱ्यावर होत्या. दरम्यान त्यांनी सोमठाणा येथील श्री रेणुकामातेचं दर्शन घेतलं. "मी श्री रेणुकामातेची ओटी भरून महाआरती केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं तप पूर्ण झालं असून त्यांनी एक नवीन रेकॉर्ड प्रस्थापित केलाय. मोदींना दीर्घायुष्य लाभो, यासाठी रेणुकामातेच्या चरणी प्रार्थना केली. माझ्या नावानं कोण पैसे मागत असेल तर मी राजीनामा देईल," असं वक्तव्य जालन्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केलं. रेणुकामाता मंदिरात महाआरती झाल्यानंतर मंत्री मुंडे यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आलं. यावेळी काही सरपंच आले होते. दरम्यान त्यांनी पंकजा मुंडे यांना निवेदन दिलं. आमच्या परिसरामध्ये विकास कामासाठी निधी कमी दिला जातो, असं म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसंच तुमच्या नावानं आमच्याकडं काहीजण पैशाची मागणी करतात असंही त्यांनी सांगितलं. यावर बोलताना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आपल्या नावाचा वापर करून पैशांची मागणी होत असेल तर राजीनामा देऊ, असं वक्तव्य केलं.
जालना : मंत्री पंकजा मुंडे छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्हा दौऱ्यावर होत्या. दरम्यान त्यांनी सोमठाणा येथील श्री रेणुकामातेचं दर्शन घेतलं. "मी श्री रेणुकामातेची ओटी भरून महाआरती केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं तप पूर्ण झालं असून त्यांनी एक नवीन रेकॉर्ड प्रस्थापित केलाय. मोदींना दीर्घायुष्य लाभो, यासाठी रेणुकामातेच्या चरणी प्रार्थना केली. माझ्या नावानं कोण पैसे मागत असेल तर मी राजीनामा देईल," असं वक्तव्य जालन्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केलं. रेणुकामाता मंदिरात महाआरती झाल्यानंतर मंत्री मुंडे यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आलं. यावेळी काही सरपंच आले होते. दरम्यान त्यांनी पंकजा मुंडे यांना निवेदन दिलं. आमच्या परिसरामध्ये विकास कामासाठी निधी कमी दिला जातो, असं म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसंच तुमच्या नावानं आमच्याकडं काहीजण पैशाची मागणी करतात असंही त्यांनी सांगितलं. यावर बोलताना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आपल्या नावाचा वापर करून पैशांची मागणी होत असेल तर राजीनामा देऊ, असं वक्तव्य केलं.