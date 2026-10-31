पंढरपुरात ऊस दरासाठी आंदोलन, दोन दिवसापासून कारखान्याची गव्हाण बंद
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 31, 2026 at 8:20 PM IST
सोलापूर - जिल्ह्यामध्ये ऊस दराची कोंडी न फुटल्याने शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून गुरसाळे येथील आमदार अभिजीत पाटील यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याची गव्हाण दोन दिवसापासून बंद असल्याने शेतकरी संघटना ऊस दरासाठी आक्रमक झाल्याचे चित्र सोलापूर जिल्ह्यामध्ये दिसत आहे. उसाला पहिली उचल 3500 रुपये मिळावी व अंतिम दर हा 4500 मिळावा या मागणीसाठी गेल्या पंधरा दिवसापासून सोलापूर जिल्ह्यामध्ये शेतकरी संघटनेच्या वतीने विविध आंदोलन, निवेदन देण्यात आली होती.
या निवेदनाला कारखानदारांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने कारखानदाराने तब्बल पंधरा दिवसांमध्ये एक लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केल्याने व ऊस दराची कोंडी कोणीही न फोडल्याने शेतकरी संघटना आक्रमक होत शेतकरी संघटनांनी मागील दोन दिवसापासून पंढरपूर तालुक्यातील श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना गुरसाळे, माढ्याचे माजी आमदार बबनराव शिंदे यांच्या विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना युनिट नंबर 2 करकंब, येथील कारखान्याची गव्हाण बंद पाडली आहे.
त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यामध्ये ऊस दराचा प्रश्न निर्माण झाला आहेBody:जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याने अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई आहे त्यामुळे पाण्याअभावी ऊस पिकाचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकरी आपला ऊस कारखान्याला घालवत असल्याचे चित्र दिसत आहे मात्र ऊस दर जाहीर न केल्यामुळे शेतकरी संघटनांनी कारखाने बंद पडल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
यामध्ये कारखानदार हे पुढे येऊन दर जाहीर करत नसल्याने ऊस पिकाचे मोठे नुकसान होत असल्याचे चित्र विठ्ठल कारखान्यावरती दिसत आहे. गुरसाळीतील विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या यार्ड परिसरात शेकडो ट्रॅक्टर हे ऊस घेऊन उभे आहेत. मात्र कारखाना प्रशासन संचालक मंडळ व शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये सकारात्मक चर्चा होत नसल्याने परिस्थिती बिकट होत आहे. यामध्ये ऊस वाहतूकदार हे आक्रमक झाल्याचे चित्र काल कारखाना स्थळावरती दिसून आले. कारखान्याचे गव्हाण बंद असल्याने ऊस घेऊन ट्रॅक्टर उभा असल्याने ट्रॅक्टरचे नुकसान होत असून गळफासाठी आणलेला ऊस गाळप करून पुन्हा कारखाना बंद ठेवा अशी भूमिका ऊस वाहतूकदाराकडून होत आहे.
विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यावरती ऊस आंदोलन करून राजकीय षडयंत्र रचल्याचा आरोप विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाकडून होत असून इतर कारखान्यांनी आपला ऊसदर जाहीर करावा मग विठ्ठल कारखाना ऊसदराची कोंडी फोडेल असे हे कारखाना प्रशासनावतीने सांगण्यात येत आहे. मात्र आता हे आंदोलन अधिक तीव्र होणार असून जर प्रशासनाने वेळीच निर्णय नाही घेतला तरी आंदोलनाला हिंसक व लागेल असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विजय रणदिवे यांनी ETV भारतशी बोलताना सांगितले.
सोलापूर - जिल्ह्यामध्ये ऊस दराची कोंडी न फुटल्याने शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून गुरसाळे येथील आमदार अभिजीत पाटील यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याची गव्हाण दोन दिवसापासून बंद असल्याने शेतकरी संघटना ऊस दरासाठी आक्रमक झाल्याचे चित्र सोलापूर जिल्ह्यामध्ये दिसत आहे. उसाला पहिली उचल 3500 रुपये मिळावी व अंतिम दर हा 4500 मिळावा या मागणीसाठी गेल्या पंधरा दिवसापासून सोलापूर जिल्ह्यामध्ये शेतकरी संघटनेच्या वतीने विविध आंदोलन, निवेदन देण्यात आली होती.
या निवेदनाला कारखानदारांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने कारखानदाराने तब्बल पंधरा दिवसांमध्ये एक लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केल्याने व ऊस दराची कोंडी कोणीही न फोडल्याने शेतकरी संघटना आक्रमक होत शेतकरी संघटनांनी मागील दोन दिवसापासून पंढरपूर तालुक्यातील श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना गुरसाळे, माढ्याचे माजी आमदार बबनराव शिंदे यांच्या विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना युनिट नंबर 2 करकंब, येथील कारखान्याची गव्हाण बंद पाडली आहे.
त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यामध्ये ऊस दराचा प्रश्न निर्माण झाला आहेBody:जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याने अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई आहे त्यामुळे पाण्याअभावी ऊस पिकाचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकरी आपला ऊस कारखान्याला घालवत असल्याचे चित्र दिसत आहे मात्र ऊस दर जाहीर न केल्यामुळे शेतकरी संघटनांनी कारखाने बंद पडल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
यामध्ये कारखानदार हे पुढे येऊन दर जाहीर करत नसल्याने ऊस पिकाचे मोठे नुकसान होत असल्याचे चित्र विठ्ठल कारखान्यावरती दिसत आहे. गुरसाळीतील विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या यार्ड परिसरात शेकडो ट्रॅक्टर हे ऊस घेऊन उभे आहेत. मात्र कारखाना प्रशासन संचालक मंडळ व शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये सकारात्मक चर्चा होत नसल्याने परिस्थिती बिकट होत आहे. यामध्ये ऊस वाहतूकदार हे आक्रमक झाल्याचे चित्र काल कारखाना स्थळावरती दिसून आले. कारखान्याचे गव्हाण बंद असल्याने ऊस घेऊन ट्रॅक्टर उभा असल्याने ट्रॅक्टरचे नुकसान होत असून गळफासाठी आणलेला ऊस गाळप करून पुन्हा कारखाना बंद ठेवा अशी भूमिका ऊस वाहतूकदाराकडून होत आहे.
विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यावरती ऊस आंदोलन करून राजकीय षडयंत्र रचल्याचा आरोप विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाकडून होत असून इतर कारखान्यांनी आपला ऊसदर जाहीर करावा मग विठ्ठल कारखाना ऊसदराची कोंडी फोडेल असे हे कारखाना प्रशासनावतीने सांगण्यात येत आहे. मात्र आता हे आंदोलन अधिक तीव्र होणार असून जर प्रशासनाने वेळीच निर्णय नाही घेतला तरी आंदोलनाला हिंसक व लागेल असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विजय रणदिवे यांनी ETV भारतशी बोलताना सांगितले.