पुणे जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण
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Published : October 23, 2026 at 4:19 PM IST
पुणे - राज्यात यंदा कमी प्रमाणात पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचं नुकसान झालं असून राज्यात जवळपास 305 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. कमी प्रमाणात पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलाय. शासनाने शेतकऱ्यांना पाच हजाराची मदत जाहीर केली आहे. असं असताना पुणे जिल्ह्यात सुरवातीला ज्या 8 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्या तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण झाले असून या पंचनाम्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली. भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर या आठ तालुक्यांमध्ये शासनाकडून सुरुवातीला दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. प्रशासनाकडून तत्काळ सूचना देत या आठही तालुक्यातील पंचनामे करण्यास सुरूवात करण्यात आली होती आणि आता या आठही तालुक्यातील पंचनामे पूर्ण झाले असून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळावी असा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसंच दुसऱ्या टप्प्यात दुष्काळ जाहीर झालेल्या आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यातील देखील पंचनामे होत असून येथील पंचनामे लवकर पूर्ण होणार आहेत, अशी माहिती यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली.
पुणे - राज्यात यंदा कमी प्रमाणात पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचं नुकसान झालं असून राज्यात जवळपास 305 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. कमी प्रमाणात पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलाय. शासनाने शेतकऱ्यांना पाच हजाराची मदत जाहीर केली आहे. असं असताना पुणे जिल्ह्यात सुरवातीला ज्या 8 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्या तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण झाले असून या पंचनाम्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली. भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर या आठ तालुक्यांमध्ये शासनाकडून सुरुवातीला दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. प्रशासनाकडून तत्काळ सूचना देत या आठही तालुक्यातील पंचनामे करण्यास सुरूवात करण्यात आली होती आणि आता या आठही तालुक्यातील पंचनामे पूर्ण झाले असून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळावी असा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसंच दुसऱ्या टप्प्यात दुष्काळ जाहीर झालेल्या आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यातील देखील पंचनामे होत असून येथील पंचनामे लवकर पूर्ण होणार आहेत, अशी माहिती यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली.