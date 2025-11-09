ETV Bharat / Videos

संजीवन समाधी सोहळ्यासाठी संत नामदेव व पांडुरंगाचा पालखी सोहळा पुणे जिल्ह्यात, नीरा नदीत दोन्ही पादुकांचे स्नान - PALKHI OF SAINTS NAMDEV

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 9, 2025 at 7:29 PM IST

|

Updated : November 9, 2025 at 7:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बारामती - संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ७५४ व्या संजीवन समाधी सोहळ्याच्या निमित्ताने संत नामदेव महाराज व पंढरपूरच्या पांडुरंगाचा पायी पालखी सोहळा आळंदीकडे निघाला आहे. शनिवारी हा सोहळा पुरंदर तालुक्यातील नीरा येथे दाखल झाला. यावेळी निरा नदीवरील दत्त घाटावर दोन्ही पादुकांना नीरा नदीच्या पवित्र तिर्थात स्नान घालण्यात आलं. यावेळी “विठ्ठल विठ्ठल” आणि "माऊली माऊलीच्या" या जयघोषांनी परिसर भक्तिमय झाला. २०१४ पासून सुरू असलेला पंढरपूरच्या विठ्ठल पायी पालखी सोहळ्यात यावर्षी भविकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. पांडुरंगाच्या पालखी सोबत रथाच्या पुढे १६ तर मागे ३५ दिंड्या सहभागी आहेत. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कोकण तसंच कर्नाटकातील सुमारे साडेपाच हजार वारकरी या वारीत सहभागी झाले आहेत. सोहळ्यातील वारकऱ्यांना श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट व संत ज्ञानेश्वर महाराज ट्रस्ट यांच्यावतीने पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. नामदेव महाराजांच्या पालखी सोबत त्यांचे वंशज माधव महाराज, मुकुंद महाराज, निवृत्ती नामदास, मुरारी नामदास, आदित्य रामदास आदी मानकरी उपस्थित होते. तसंच कीर्तनकार राममहाराज झेजुरके, बाळू महाराज उखळीकर, बाबा महाराज आजरेकर, सोपानकाका टेंबूकर, प्रमोद महाराज ठाकरे यांच्या नामसंकीर्तनाने वातावरण भारावून गेले. यानिमित्ताने नीरेतील झांबरे परिवार व शिंपी समाजाच्या वतीने विठ्ठल-नामदेव मंदिरात महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले. नीरा स्नानानंतर दुपारी हा सोहळा विठ्ठल नामदेव मंदिरात विठ्ठलाचा पालखी सोहळा दत्तमंदिरात विसावाला होता. तर सायंकाळी हा सोहळा महर्षी वाल्मिकीची नगरी असलेल्या वाल्हे नगरीत मुक्कमासाठी दाखल झाला.

बारामती - संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ७५४ व्या संजीवन समाधी सोहळ्याच्या निमित्ताने संत नामदेव महाराज व पंढरपूरच्या पांडुरंगाचा पायी पालखी सोहळा आळंदीकडे निघाला आहे. शनिवारी हा सोहळा पुरंदर तालुक्यातील नीरा येथे दाखल झाला. यावेळी निरा नदीवरील दत्त घाटावर दोन्ही पादुकांना नीरा नदीच्या पवित्र तिर्थात स्नान घालण्यात आलं. यावेळी “विठ्ठल विठ्ठल” आणि "माऊली माऊलीच्या" या जयघोषांनी परिसर भक्तिमय झाला. २०१४ पासून सुरू असलेला पंढरपूरच्या विठ्ठल पायी पालखी सोहळ्यात यावर्षी भविकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. पांडुरंगाच्या पालखी सोबत रथाच्या पुढे १६ तर मागे ३५ दिंड्या सहभागी आहेत. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कोकण तसंच कर्नाटकातील सुमारे साडेपाच हजार वारकरी या वारीत सहभागी झाले आहेत. सोहळ्यातील वारकऱ्यांना श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट व संत ज्ञानेश्वर महाराज ट्रस्ट यांच्यावतीने पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. नामदेव महाराजांच्या पालखी सोबत त्यांचे वंशज माधव महाराज, मुकुंद महाराज, निवृत्ती नामदास, मुरारी नामदास, आदित्य रामदास आदी मानकरी उपस्थित होते. तसंच कीर्तनकार राममहाराज झेजुरके, बाळू महाराज उखळीकर, बाबा महाराज आजरेकर, सोपानकाका टेंबूकर, प्रमोद महाराज ठाकरे यांच्या नामसंकीर्तनाने वातावरण भारावून गेले. यानिमित्ताने नीरेतील झांबरे परिवार व शिंपी समाजाच्या वतीने विठ्ठल-नामदेव मंदिरात महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले. नीरा स्नानानंतर दुपारी हा सोहळा विठ्ठल नामदेव मंदिरात विठ्ठलाचा पालखी सोहळा दत्तमंदिरात विसावाला होता. तर सायंकाळी हा सोहळा महर्षी वाल्मिकीची नगरी असलेल्या वाल्हे नगरीत मुक्कमासाठी दाखल झाला.

Last Updated : November 9, 2025 at 7:37 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PADUKAS IN THE NIRA RIVER
पादुकांचे स्नान
संजीवन समाधी
PALKHI OF SAINTS NAMDEV

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

वडगाव पान येथे मानवी साखळीने राष्ट्रीय गीतास वंदन

वंदे मातरम गीताच्या 150व्या वर्धापन दिनानिमित्त वडगाव पान येथे मानवी साखळीने राष्ट्रीय गीतास वंदन

November 7, 2025 at 4:15 PM IST
balasaheb thorat

केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राजकीय पक्ष स्थापन करायला पाहिजे - बाळासाहेब थोरात

November 6, 2025 at 3:13 PM IST
dcm eknath shinde

'वोटचोरी की नोटचोरी' कोल्हापुरात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राहुल गांधींवर हल्लाबोल

November 5, 2025 at 10:33 PM IST
Kartika Purnima 2025

त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिरात १ लाख २५ हजार दिव्यांची आरास; पाहा व्हिडिओ

November 5, 2025 at 9:04 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.