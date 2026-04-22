पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला वर्षपूर्ती; बैसरन व्हॅली अद्याप बंदच, हॉटेल असोसिएशनकडून पंतप्रधानांना बैसरन व्हॅली खुली करण्याची मागणी - TERROR ATTACK BAISARAN VALLEY
Published : April 22, 2026 at 12:07 PM IST
जम्मू-काश्मीर - पहलगामजवळील बैसरन व्हॅली येथे 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याची आज वर्षपूर्ती होत आहे. या हल्ल्यात सुमारे 26 निष्पाप पर्यटकांचा बळी गेला होता. निसर्गानं निसर्गसौंदर्याची मुक्त हस्ते उधळण केलेली बैसरन व्हॅली त्या दिवशी रक्तरंजित झाली होती. हल्ल्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रशासनाने बैसरन व्हॅली तात्पुरती बंद केली होती. मात्र, वर्ष उलटून गेले तरीही ही घाटी अद्याप पर्यटकांसाठी खुली करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, चेंबर्स ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (CTI) यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून घाटी पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केलीय. सुरक्षा यंत्रणांना परिस्थितीवर पूर्ण नियंत्रण असल्यास बैसरन व्हॅली पर्यटकांसाठी खुली करावी, अशी भूमिका CTI ने मांडली आहे. बैसरन व्हॅली पुन्हा सुरू झाल्यास दहशतवाद्यांना ठोस संदेश जाईल आणि हल्ल्यात प्राण गमावलेल्या पर्यटकांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच बैसरन व्हॅली खुली झाल्यास काश्मीरच्या पर्यटनाबाबत देशभर सकारात्मक संदेश जाईल. स्थानिक हॉटेल, पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रालाही याचा मोठा दिलासा मिळेल. हल्ल्यानंतर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पाच हजारांहून अधिक कुटुंबांना यामुळे नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
