शिवजयंती निमित्त पुण्यात आज खासदार अमोल कोल्हे यांचं व्याख्यान, विद्यार्थी संघटनांचा विरोध - AMOL KOLHE LECTURE PUNE UNIVERSITY
Published : February 20, 2026 at 3:56 PM IST
पुणे: छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं आज (20 फेब्रुवारी) पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात खासदार अमोल कोल्हे यांचं व्याख्यान आयोजित करण्यात आलं आहे. मात्र, या कार्यक्रमाला राजकीय स्वरूप येईल, असं म्हणत या काही विद्यार्थी संघटनांनी कार्यक्रमावर आक्षेप घेतला आहे. तर दुसरीकडे कोल्हे यांच्या समर्थनार्थ काही विद्यार्थ्यांनी कुलगुरूंना पत्र लिहिलं आहे. याबाबत खासदार अमोल कोल्हे यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटलं आहे की, "सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठानं शिवजयंतीच्या निमित्तानं व्याख्यानासाठी मला निमंत्रित केलं होतं आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणं हे कायम मला आवडत असतं. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं चरित्र लोकांसमोर मांडंणं मी माझं कर्तव्य मानतो. मला आज कळलं की, काही विद्यार्थी याला विरोध करत आहेत. तर मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी या व्याख्यानाचं समर्थन करत आहे. या व्याख्यानाच्या विरोधाबाबत अजूनही विद्यापीठकडून काहीही सांगण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे माझं व्याख्यान होईल."
