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ऑक्टोबरमध्ये तापमानाचा पारा वाढला! सरासरीपेक्षा 2 ते 3 अंश सेल्सिअस तापमानात वाढ झाल्याची हवामान विभागाची माहिती

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ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच तापमानाला पारा वाढला (Source- ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 14, 2026 at 2:52 PM IST

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पुणे- गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यासह राज्यात उन्हाचा चटका वाढला आहे.  एकीकडे यंदाच्या पावसाळ्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाला आहे. तर दुसरीकडे ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच तापमानात वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांत नागरिकांना प्रचंड उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. राज्यात सरासरीपेक्षा 2 ते 3 अंश सेल्सिअस तापमानात वाढ झाली आहे. नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन हवामान विभागाचे तज्ञ एस. डी. सानप यांनी सांगितलं. विशेषतः कोकण किनारपट्टीच्या बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये तापमान सरासरीपेक्षा जास्त असून हवेतील आद्रतेचं प्रमाणही उच्च आहे. या भागात अति उष्ण आणि दमट वातावरणाची शक्यता असून नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. दुपारी कडक उन्हात बाहेर पडणे टाळावं. शरीरात पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी वेळोवेळी पाणी प्यावं, असं आवाहन डॉ. एस. डी. सानप यांनी केलं.
 

पुणे- गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यासह राज्यात उन्हाचा चटका वाढला आहे.  एकीकडे यंदाच्या पावसाळ्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाला आहे. तर दुसरीकडे ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच तापमानात वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांत नागरिकांना प्रचंड उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. राज्यात सरासरीपेक्षा 2 ते 3 अंश सेल्सिअस तापमानात वाढ झाली आहे. नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन हवामान विभागाचे तज्ञ एस. डी. सानप यांनी सांगितलं. विशेषतः कोकण किनारपट्टीच्या बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये तापमान सरासरीपेक्षा जास्त असून हवेतील आद्रतेचं प्रमाणही उच्च आहे. या भागात अति उष्ण आणि दमट वातावरणाची शक्यता असून नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. दुपारी कडक उन्हात बाहेर पडणे टाळावं. शरीरात पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी वेळोवेळी पाणी प्यावं, असं आवाहन डॉ. एस. डी. सानप यांनी केलं.
 

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TAGGED:

SD SANAP ON MAHARASHTRA TEMP
INTENSE HEAT IN NAGPUR
IMD PUNE ON OCTOBER HEAT
हवामान तज्ञ एस डी सानप
OCTOBER HEAT IN MAHARASHTRA

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