बीडमध्ये ओबीसी महाएल्गार मेळावा : आमचा विरोध मेळाव्याला नाही, तर भुजबळांच्या भूमिकेला - गंगाधर काळकुटे - OBC MAHA ELGAR MELAVA BEED

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 17, 2025 at 1:02 PM IST

1 Min Read
बीड : समता परिषद आणि सकल ओबीसी समाजाच्यावतीनं आज बीडमध्ये ओबीसी महाएल्गार मेळावा होणार आहे. या मेळाव्याला मंत्री छगन भुजबळ मार्गदर्शन करणार आहेत. तसंच, या मेळाव्याला धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे, माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, नवनाथ वाघमारे, लक्ष्मण हाके आणि इतर मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. या मेळाव्यात मंत्री भुजबळ काय बोलतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

ओबीसी मेळाव्याला नाही, भुजबळांच्या भूमिकेला विरोध : या ओबीसी मेळाव्याबाबत मराठा समन्वयक गंगाधर काळकुटे यांनी स्पष्ट केलं, "आम्ही कधीही ओबीसींच्या कुठल्याही मेळाव्याला विरोध केला नाही. मात्र, मंत्री छगन भुजबळ हे केवळ मराठा समाजाला विरोध म्हणून या मेळाव्याला उपस्थित राहणार आहेत. बीडमध्ये मराठा-ओबीसी वाद वाढावा यासाठी ते हा मेळावा घेत आहेत. मंत्रिपदावर असताना असे कृत्य ते करत आहेत, त्यामुळे आमचा त्यांना विरोध आहे".

SAMATA PARISHAD BEED
CHHAGAN BHUJBAL MANOJ JARANGE
MAHARASHTRA POLITICS
बीड ओबीसी महाएल्गार मेळावा
OBC MAHA ELGAR MELAVA BEED

ETV Bharat Marathi Team

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

