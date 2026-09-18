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'मनोज जरांगेंनी खाऊन पिऊन केलं उपोषण'; ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाकेंचा हल्लाबोल

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'मनोज जरांगेंनी खाऊन पिऊन केलं उपोषण'; ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाकेंचा हल्लाबोल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2026 at 6:08 PM IST

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पुणे : मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांच्या संदर्भात गेल्या २० दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी त्यांचं उपोषण काल स्थगित केलं आहे. मनोज जरांगे यांनी 'सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारनं ठोस कार्यकाळ सांगावा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी,' अशी मागणी केली. याला सरकारतर्फे सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यावर हे उपोषण मागं घेण्यात आलं. आता यावर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आक्रमक झाले. त्यांनी "मनोज जरांगे यांचं उपोषण हे खाऊन पिऊन सुरू होतं" असा आरोप केला आहे. मनोज जरांगे यांना आरक्षणाच्या बाबत माहिती व्हावी, म्हणून शासनाचे नागरिक शास्त्राचं पुस्तक त्यांना भेट देण्यात येणार आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं. "महायुती सरकारला निवडून आणण्यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न केले. मात्र ओबीसी आरक्षण संपवण्याचं काम हे सरकार करत असून आम्ही सरकारला निवडणुकीत मदत केली, याचाच आता आम्हाला पश्चाताप होत आहे," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं. यावेळी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाबाबत ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांच्याशी बातचीत केली आहे, 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी.  

पुणे : मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांच्या संदर्भात गेल्या २० दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी त्यांचं उपोषण काल स्थगित केलं आहे. मनोज जरांगे यांनी 'सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारनं ठोस कार्यकाळ सांगावा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी,' अशी मागणी केली. याला सरकारतर्फे सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यावर हे उपोषण मागं घेण्यात आलं. आता यावर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आक्रमक झाले. त्यांनी "मनोज जरांगे यांचं उपोषण हे खाऊन पिऊन सुरू होतं" असा आरोप केला आहे. मनोज जरांगे यांना आरक्षणाच्या बाबत माहिती व्हावी, म्हणून शासनाचे नागरिक शास्त्राचं पुस्तक त्यांना भेट देण्यात येणार आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं. "महायुती सरकारला निवडून आणण्यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न केले. मात्र ओबीसी आरक्षण संपवण्याचं काम हे सरकार करत असून आम्ही सरकारला निवडणुकीत मदत केली, याचाच आता आम्हाला पश्चाताप होत आहे," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं. यावेळी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाबाबत ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांच्याशी बातचीत केली आहे, 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी.  

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TAGGED:

OBC LEADER LAXMAN HAKE
MARATHA RESERVATION PROTEST
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके
LAXMAN HAKE ON MANOJ JARANGE

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