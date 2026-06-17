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शिवसेनेचे उपनेते संजय पवारांनी शिवसैनिकांना काय केलं आवाहन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 8:46 PM IST

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कोल्हापूर - लोकसभेतील भाजपाचे संख्याबळ वाढवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याचे कारस्थान भारतीय जनता पार्टी करत आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे राज्यातील सहा खासदार आज नवी दिल्लीत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना भेटले आणि त्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन करण्यासाठी पत्र दिलं यानंतर राज्यात 'ऑपरेशन टायगर' यशस्वी झाल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड करून भाजपाला पाठिंबा दिल्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार गेलं होतं. आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप झाल्याने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. मात्र राज्यातील कडवट आणि निष्ठावंत शिवसैनिकांनी अडचणीच्या काळात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहावं उद्याचा काळ हा आपलाच असेल तेव्हा आज सत्तेसाठी लाचार झालेल्या नेत्यांचे परतीचे दोर कापले गेले असतील शिवसैनिकांनी संयम ठेवत ठाकरे यांच्या सोबत राहावं असं आवाहन उपनेते संजय पवार यांनी केलं. त्यांच्याशी संवाद साधला आहे आमचे कोल्हापूरचे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांनी.

कोल्हापूर - लोकसभेतील भाजपाचे संख्याबळ वाढवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याचे कारस्थान भारतीय जनता पार्टी करत आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे राज्यातील सहा खासदार आज नवी दिल्लीत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना भेटले आणि त्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन करण्यासाठी पत्र दिलं यानंतर राज्यात 'ऑपरेशन टायगर' यशस्वी झाल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड करून भाजपाला पाठिंबा दिल्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार गेलं होतं. आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप झाल्याने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. मात्र राज्यातील कडवट आणि निष्ठावंत शिवसैनिकांनी अडचणीच्या काळात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहावं उद्याचा काळ हा आपलाच असेल तेव्हा आज सत्तेसाठी लाचार झालेल्या नेत्यांचे परतीचे दोर कापले गेले असतील शिवसैनिकांनी संयम ठेवत ठाकरे यांच्या सोबत राहावं असं आवाहन उपनेते संजय पवार यांनी केलं. त्यांच्याशी संवाद साधला आहे आमचे कोल्हापूरचे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांनी.

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TAGGED:

SANJAY PAWAR
मातोश्री अभेद्य
उपनेते संजय पवार
ऑपरेशन टायग
OPERATION TIGER

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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