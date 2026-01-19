ETV Bharat / Videos

पुण्यातील नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी घेतली अजित पवारांची भेट, सांगितली पराभवाची कारणं - NEWLY ELECTED NCP CORPORATORS PUNE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पुण्यातील नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी घेतली अजित पवारांची भेट (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 19, 2026 at 5:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपानं एकहाती सत्ता आणली असून, तब्बल ११९ नगरसेवक भाजपाचे निवडून आले आहेत. दुसरीकडे आक्रमक प्रचार करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे २७ नगरसेवक निवडून आले, तर पक्षाचे अनेक दिग्गज नेत्यांचा पराभव झाला आहे. पुण्यातील बारामती हॉस्टेल येथे पक्षाचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सत्कार केला, तर उपस्थित पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करत पराभवाची कारणे जाणून घेतली.

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून जोरदार प्रचार करण्यात आला होता  महायुतीत असताना देखील भाजपावर जोरदार टीका करत पुण्यातील कारभारी बदला अशी घोषणाच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी दिली होती  मात्र, असं असलं तरी महापालिकेच्या या निवडणुकीत पक्षाला हवं तसं यश मिळालं नसून, अनेक दिग्गजांचा पराभव या निवडणुकीत झाला.

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपानं एकहाती सत्ता आणली असून, तब्बल ११९ नगरसेवक भाजपाचे निवडून आले आहेत. दुसरीकडे आक्रमक प्रचार करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे २७ नगरसेवक निवडून आले, तर पक्षाचे अनेक दिग्गज नेत्यांचा पराभव झाला आहे. पुण्यातील बारामती हॉस्टेल येथे पक्षाचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सत्कार केला, तर उपस्थित पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करत पराभवाची कारणे जाणून घेतली.

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून जोरदार प्रचार करण्यात आला होता  महायुतीत असताना देखील भाजपावर जोरदार टीका करत पुण्यातील कारभारी बदला अशी घोषणाच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी दिली होती  मात्र, असं असलं तरी महापालिकेच्या या निवडणुकीत पक्षाला हवं तसं यश मिळालं नसून, अनेक दिग्गजांचा पराभव या निवडणुकीत झाला.

For All Latest Updates

TAGGED:

AJIT PAWAR
NCP CORPORATORS MET AJIT PAWAR
उपमुख्यमंत्री अजित पवार
नवनिर्वाचित नगरसेवक पुणे
NEWLY ELECTED NCP CORPORATORS PUNE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

Zilla Parishad elections 2026

'महापालिकाप्रमाणं' दोन्ही राष्ट्रवादी जिल्हा परिषद निवडणुकीत युती करणार का? पाहा रोहित पवार काय म्हणाले?

January 18, 2026 at 10:19 PM IST
minister jaykumar rawal

धुळ्याच्या पालकमंत्र्यांचा 50 वा वाढदिवस, भाजपाचे नगरसेवक निवडून आले 50

January 18, 2026 at 2:53 PM IST
PMC Election 2026 : "Duplicate, duplicate wrestlers should not teach the language of wrestling," Amol Balwadkar's strong criticism of BJP

'डुप्लिकेट पैलवानांनी कुस्तीची भाषा शिकवू नये'- अमोल बालवडकर यांची भाजपावर जोरदार टीका

January 17, 2026 at 4:07 PM IST
नवनिर्वाचित नगरसेवक विकास घरत

कामोठ्यात होणार CBSE शाळा आणि अग्निशमन केंद्र – नवनिर्वाचित नगरसेवक विकास घरत यांची घोषणा

January 17, 2026 at 3:31 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.