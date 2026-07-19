रत्नागिरीच्या भावेश चव्हाणचा 'नीट परीक्षे'त 99.96 टक्क्यांसह एसटी प्रवर्गातून राज्यात पहिला, तर देशात चौथा - नीट परीक्षा निकाल
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Published : July 19, 2026 at 5:00 PM IST
रत्नागिरी : 'जिद्द आणि सातत्यपूर्ण परिश्रमाच्या जोरावर कठीण ध्येय गाठता येतं' हे रत्नागिरीच्या एका सामान्य कुटुंबातील मुलानं सिद्ध केलं आहे. राजापूर तालुक्यातील पडवे येथील रहिवासी असलेल्या भावेश सुरेश चव्हाण यानं 'नीट' परीक्षेत नेत्रदीपक यश संपादन करत देशात रत्नागिरीचं नाव उंचवलं आहे. 'री-नीट 2026' परीक्षेत 666 गुण मिळवत 99.96 टक्क्यांसह एसटी प्रवर्गातून राज्यात प्रथम आणि देशात चौथा क्रमांक पटकावला आहे. भावेशचे वडील एका खासगी संस्थेत कार्यरत आहेत. तर आई शासकीय कार्यालयात लिपिक म्हणून कार्यरत आहे. मुलाच्या या यशानं चव्हाण कुटुंबीयांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. देशातील सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी 'नीट' ही अत्यंत स्पर्धात्मक आणि कठीण परीक्षा मानली जाते. लाखो विद्यार्थ्यांच्या गर्दीत, परीक्षेची काठिण्य पातळी ओलांडत भावेशनं मिळवलेलं हे यश अनेक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
रत्नागिरी : 'जिद्द आणि सातत्यपूर्ण परिश्रमाच्या जोरावर कठीण ध्येय गाठता येतं' हे रत्नागिरीच्या एका सामान्य कुटुंबातील मुलानं सिद्ध केलं आहे. राजापूर तालुक्यातील पडवे येथील रहिवासी असलेल्या भावेश सुरेश चव्हाण यानं 'नीट' परीक्षेत नेत्रदीपक यश संपादन करत देशात रत्नागिरीचं नाव उंचवलं आहे. 'री-नीट 2026' परीक्षेत 666 गुण मिळवत 99.96 टक्क्यांसह एसटी प्रवर्गातून राज्यात प्रथम आणि देशात चौथा क्रमांक पटकावला आहे. भावेशचे वडील एका खासगी संस्थेत कार्यरत आहेत. तर आई शासकीय कार्यालयात लिपिक म्हणून कार्यरत आहे. मुलाच्या या यशानं चव्हाण कुटुंबीयांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. देशातील सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी 'नीट' ही अत्यंत स्पर्धात्मक आणि कठीण परीक्षा मानली जाते. लाखो विद्यार्थ्यांच्या गर्दीत, परीक्षेची काठिण्य पातळी ओलांडत भावेशनं मिळवलेलं हे यश अनेक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.