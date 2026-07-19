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रत्नागिरीच्या भावेश चव्हाणचा 'नीट परीक्षे'त 99.96 टक्क्यांसह एसटी प्रवर्गातून राज्यात पहिला, तर देशात चौथा - नीट परीक्षा निकाल

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'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना भावेश चव्हाण आणि कुटुंबीय (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 19, 2026 at 5:00 PM IST

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रत्नागिरी : 'जिद्द आणि सातत्यपूर्ण परिश्रमाच्या जोरावर कठीण ध्येय गाठता येतं' हे रत्नागिरीच्या एका सामान्य कुटुंबातील मुलानं सिद्ध केलं आहे. राजापूर तालुक्यातील पडवे येथील रहिवासी असलेल्या भावेश सुरेश चव्हाण यानं 'नीट' परीक्षेत नेत्रदीपक यश संपादन करत देशात रत्नागिरीचं नाव उंचवलं आहे. 'री-नीट 2026' परीक्षेत 666 गुण मिळवत 99.96 टक्क्यांसह एसटी प्रवर्गातून राज्यात प्रथम आणि देशात चौथा क्रमांक पटकावला आहे. भावेशचे वडील एका खासगी संस्थेत कार्यरत आहेत. तर आई शासकीय कार्यालयात लिपिक म्हणून कार्यरत आहे. मुलाच्या या यशानं चव्हाण कुटुंबीयांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. देशातील सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी 'नीट' ही अत्यंत स्पर्धात्मक आणि कठीण परीक्षा मानली जाते. लाखो विद्यार्थ्यांच्या गर्दीत, परीक्षेची काठिण्य पातळी ओलांडत भावेशनं मिळवलेलं हे यश अनेक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. 

रत्नागिरी : 'जिद्द आणि सातत्यपूर्ण परिश्रमाच्या जोरावर कठीण ध्येय गाठता येतं' हे रत्नागिरीच्या एका सामान्य कुटुंबातील मुलानं सिद्ध केलं आहे. राजापूर तालुक्यातील पडवे येथील रहिवासी असलेल्या भावेश सुरेश चव्हाण यानं 'नीट' परीक्षेत नेत्रदीपक यश संपादन करत देशात रत्नागिरीचं नाव उंचवलं आहे. 'री-नीट 2026' परीक्षेत 666 गुण मिळवत 99.96 टक्क्यांसह एसटी प्रवर्गातून राज्यात प्रथम आणि देशात चौथा क्रमांक पटकावला आहे. भावेशचे वडील एका खासगी संस्थेत कार्यरत आहेत. तर आई शासकीय कार्यालयात लिपिक म्हणून कार्यरत आहे. मुलाच्या या यशानं चव्हाण कुटुंबीयांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. देशातील सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी 'नीट' ही अत्यंत स्पर्धात्मक आणि कठीण परीक्षा मानली जाते. लाखो विद्यार्थ्यांच्या गर्दीत, परीक्षेची काठिण्य पातळी ओलांडत भावेशनं मिळवलेलं हे यश अनेक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. 

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NEET UG 2026 RESULT
RATNAGIRI BHAVESH CHAVAN
भावेश चव्हाण
नीट परीक्षा निकाल
NEET UG 2026 RESULTS

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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