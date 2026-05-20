नीट घोटाळ्यातील पी.व्ही कुलकर्णीचे विनापरवाना बांधकाम; बीड नगरपालिका चालवणार बुलडोझर! - KULKARNI UNAUTHORIZED CONSTRUCTION

प्रतिक्रिया देताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश फडसे (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 20, 2026 at 8:20 PM IST

बीड :  नीट पेपर फुटी प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार पी.व्ही कुलकर्णीचे बीड शहरातील शाहूनगर भागात टोलेजंग सदनिकेचं बांधकाम सुरू आहे. मात्र, या बांधकामाची परवानगी घेतली नसल्याचं नगरपालिकेच्या तपासणी पथकाच्या अहवाल समोर आलं आहे. त्यानंतर बीड नगरपालिका अनधिकृत विनापरवाना बांधकामावर हातोडा चालवणार असल्याची माहिती मुख्याधिकारी शैलेश फडतारे यांनी दिली. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर नगरपरिषदेच्या नगररचना कार्यालय आणि मालमत्ता कर विभागाने पाहणी आणि चौकशी केल्यानंतर गंभीर त्रुटी आणि अनियमितता आढळून आली आहे. या बांधकामाला कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. तसेच नियमानुसार सोडाव्या लागणाऱ्या जागेतही बांधकाम केलं आहे. यामुळं सर्व होल्डर्सना नोटीसा बजावून पुढील कारवाई केली जाणार आहे. तसेच तोडक कारवाईदेखील केली जाणार असल्याची माहिती, नगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश फडसे यांनी दिली.

