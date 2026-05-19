शिवराज मोटेगावकरला अटक होताच लातूरमध्ये घटनेचे पडसाद; शिवसेनेकडून लातूरच्या रेणुकाई क्लासेसवर शाई फेक; अभाविपचेही आंदोलन - RCC CLASSES PROTEST

अभाविपकडून क्लासच्या नावावर शाई फेक (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 19, 2026 at 5:30 PM IST

लातूर : सध्या देशभरात गाजत असलेला शिक्षण क्षेत्रातील मोठा घोटाळ्याची पाळेमुळे लातूरमध्ये रुजलीत. NEET वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि गैरव्यवहार प्रकरणामुळं राज्यासह देशभरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे. अनेक पालकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. अशातच नीट पेपरफुटी प्रकरणांमध्ये लातूरचे खासगी शिकवणी संचालक शिवराज मोटेगावकरला अटक करण्यात आली आहे. शिवराज मोटेगावकरला अटक होताच लातूरमध्ये या घटनेचे पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. शिवसेनेकडून लातूरच्या रेणुकाई क्लासेसवर शाई फेकत या घटनेचा निषेध करण्यात आला. यावेळी लातूरच्या सुतमिल रोड परिसरात उभा असलेल्या आरसीसी क्लासेसची इमारत अनाधिकृत असून यावरती बुलडोझर चालवा, अशी मागणी यावेळी शिवसेनेकडून करण्यात आली. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने RCC क्लासच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं. Rcc च्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाखेसमोर अभाविपच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. मोटेगावकर यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांच्या वतीनं करण्यात आली.  महाराष्ट्रातील आरसीसीच्या शाखा बंद पाडण्याचा इशारा देण्यात आला.
 

