शरद पवार यांना आज रुग्णालयातून डिस्चार्ज; डॉक्टरांनी काय सांगितलं? - SHARAD PAWAR HEALTH NEWS
Published : February 25, 2026 at 3:07 PM IST
पुणे- ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना डिहायड्रेशनचा त्रास होत असल्यानं तीन दिवसांपूर्वी त्यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक येथे दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानं आज त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. सात दिवसांच्या उपचारानंतर शरद पवारांना डिस्चार्ज देण्यात आला होता. साधारणत: तीन दिवसांपूर्वी डिहायड्रेशनचा त्रास होत असल्यानं त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होता. याबाबत रुबी हॉल क्लिनिकचे प्रमुख डॉक्टर परवेज ग्रँट म्हणाले की," शरद पवारांची प्रकृती उत्तम आहे. त्यांना आज हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला. ते आता मुंबईला गेले आहेत. आम्ही पुढील दोन ते तीन दिवस त्यांना विश्रांती घ्यायचा सल्ला दिला आहे. त्यांना डिहायड्रेशन इन्फेक्शन झालं होतं. त्यावर आम्ही उपचार केले. त्यांना सलाईन लावले. पंधरा दिवसानंतर पुन्हा त्यांना फॉलोअपसाठी बोलवण्यात आलं आहे. पुढील तीन दिवसानंतर ते कामाला सुरुवात करतील. रेगुलर रुटीनप्रमाणं त्यांनी गोळ्या घ्याव्यात. आराम करावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे", असे डॉक्टर ग्रँट यांनी सांगितलं.
