आजपासून सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे मंगल पर्व! ध्वजारोहणाने होणार नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याचा शुभारंभ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 31, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 12:13 PM IST
नाशिक : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर इथं 2026 ते 2028 या कालावधीत सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असून, या सोहळ्याची तयारी सुरू झाली आहे. ध्वजारोहण, आखाड्यांचं अमृतस्नान आणि विविध धार्मिक विधींमुळे हा कुंभमेळा खसा ठरणार आहे.
त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं ध्वजारोहण आज राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या हस्ते होत आहे. या सोहळ्यासाठी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा, शृंगेरी मठाचे शंकराचार्य जगद्गुरु श्री श्री विधुशेखर भारती स्वामी उपस्थित आहेत. तसेच राज्यभरातून 1317 व्हीआयपींना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. यात आखाड्यांचे प्रमुख, पुरोहित संघाचे पदाधिकारी, सर्व मंत्री, खासदार, आमदार यांचा समावेश आहे. त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणासाठी राज्यातील 29 मंत्री, तसंच मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री, 288 विधानसभा आमदार, विधान परिषदेचे 78 आमदार, 48 खासदार, नाशिकचे 122 नगरसेवक, 17 नगरपालिका नगराध्यक्ष, 125 अधिकारी, 200 पुरोहित संघाचे पदाधिकारी, 300 साधू -महंत यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे.
नाशिक : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर इथं 2026 ते 2028 या कालावधीत सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असून, या सोहळ्याची तयारी सुरू झाली आहे. ध्वजारोहण, आखाड्यांचं अमृतस्नान आणि विविध धार्मिक विधींमुळे हा कुंभमेळा खसा ठरणार आहे.
त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं ध्वजारोहण आज राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या हस्ते होत आहे. या सोहळ्यासाठी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा, शृंगेरी मठाचे शंकराचार्य जगद्गुरु श्री श्री विधुशेखर भारती स्वामी उपस्थित आहेत. तसेच राज्यभरातून 1317 व्हीआयपींना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. यात आखाड्यांचे प्रमुख, पुरोहित संघाचे पदाधिकारी, सर्व मंत्री, खासदार, आमदार यांचा समावेश आहे. त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणासाठी राज्यातील 29 मंत्री, तसंच मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री, 288 विधानसभा आमदार, विधान परिषदेचे 78 आमदार, 48 खासदार, नाशिकचे 122 नगरसेवक, 17 नगरपालिका नगराध्यक्ष, 125 अधिकारी, 200 पुरोहित संघाचे पदाधिकारी, 300 साधू -महंत यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे.