नांदेडला सर्वाधिक पीक विमा, वंचित शेतकऱ्यांनाही लाभ देणार - कृषिमंत्री दत्ता भरणे - DATTA BHARANE IN NANDED
Published : May 1, 2026 at 8:30 PM IST
नांदेड - राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नांदेड दौऱ्यात पीक विमा, खत तुटवडा आणि खरीप हंगामाबाबत महत्त्वाचे वक्तव्य केले. राज्यात सर्वाधिक पीक नुकसान नांदेड जिल्ह्यात झाल्याने येथील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक पीक विमा मिळणे स्वाभाविक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पीक विम्याबाबत बोलताना भरणे म्हणाले की, ट्रिगर प्रणालीमध्ये बदल करण्यात आले असून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विमा मिळत आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये अजूनही शेतकरी विम्यापासून वंचित असल्याच्या तक्रारी येत असून त्याबाबत चौकशी सुरू आहे. “50 टक्के सॅटेलाइट डेटा आणि 50 टक्के पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे नुकसान निश्चित केले जाते. काही ठिकाणी अधिक नुकसान झाले असल्याने दुरुस्तीची गरज आहे. यासंदर्भात विमा कंपन्या आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी चर्चा सुरू आहे.
नांदेडचा पीक विमा पॅटर्न राज्यभर लागू करण्याबाबत विचारले असता, नांदेडमधील कृषी व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उत्कृष्ट काम केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
