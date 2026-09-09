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पावसाअभावी नांदेडमध्ये पिके सुकली; कृत्रिम पावसाची शेतकऱ्यांची मागणी

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कृत्रिम पावसाची शेतकऱ्याची मागणी (Source- ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2026 at 9:13 AM IST

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नांदेड : जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा तब्बल 115 मिलिमीटर पावसाची तूट आहे. त्यातच ऑगस्ट महिन्याचा बहुतांश काळ कोरडा गेल्यानं जिल्ह्यातील खरीप पिकांवर मोठे संकट ओढावलं आहे. जिह्यातील 16 तालुक्यातील अनेक भागांत पावसाअभावी सोयाबीन, तूर, मूग उडीद, कापूस, ऊस, केळी, भाजीपाला,आणि इतर पिकांनी माना टाकल्या आहेत. सप्टेंबर महिन्यात आगामी काही दिवसांत पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला असल्याची माहिती नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन सध्या पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे. मात्र, पाऊस लांबला तर पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनाप्रणित शेतकरी सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस तथा शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांच्यासह शेतकऱ्यांनी मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याची मागणी केली आहे. 
 

नांदेड : जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा तब्बल 115 मिलिमीटर पावसाची तूट आहे. त्यातच ऑगस्ट महिन्याचा बहुतांश काळ कोरडा गेल्यानं जिल्ह्यातील खरीप पिकांवर मोठे संकट ओढावलं आहे. जिह्यातील 16 तालुक्यातील अनेक भागांत पावसाअभावी सोयाबीन, तूर, मूग उडीद, कापूस, ऊस, केळी, भाजीपाला,आणि इतर पिकांनी माना टाकल्या आहेत. सप्टेंबर महिन्यात आगामी काही दिवसांत पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला असल्याची माहिती नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन सध्या पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे. मात्र, पाऊस लांबला तर पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनाप्रणित शेतकरी सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस तथा शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांच्यासह शेतकऱ्यांनी मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याची मागणी केली आहे. 
 

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TAGGED:

NANDED FARMERS ISSUES
NANDED COLLECTOR ON RAIN
नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले
शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले
NANDED RAIN

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