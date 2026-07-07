ETV Bharat / Videos

लोहा शहरात थरार: कौटुंबिक वादातून पतीने पत्नीवर झाडल्या 3 गोळ्या - कौटुंबिक वादातून गोळीबार

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
माहिती देताना पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलम रोहन (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 7, 2026 at 7:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लोहा (नांदेड) : शहरातील शिक्षक कॉलनी परिसरात सोमवारी मध्यरात्री कौटुंबिक वादातून एकानं स्वतःच्या पत्नीवर गावठी कट्ट्यातून तब्बल तीन राऊंड गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या प्राणघातक हल्ल्यात पत्नी गंभीर जखमी झाली असून, तिच्यावर नांदेड येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गोळीबारानंतर आरोपी पती घटनास्थळावरून फरार झाल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलम रोहन यांनी दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी विशाल जाधव आणि त्याची पत्नी अर्चना यांच्यात सोमवारी मध्यरात्री कडाक्याचं भांडण झालं. या वादातून विशालनं रागाच्या भरात पत्नी अर्चनावर विनापरवाना गावठी कट्ट्यातून सलग तीन गोळ्या झाडल्या. यातील एक गोळी तिच्या कानाला चाटून गेली, तर दुसरी गोळी पाठीत घुसल्यानं ती रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळली. तिला तातडीनं नांदेडला हलवण्यात आलं. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलम रोहन आणि स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. फॉरेन्सिक आणि फिंगरप्रिंट पथकानं पुरावे संकलित केले आहेत. फरार आरोपी विशालवर यापूर्वी मे 2025 मध्ये पेट्रोल पंप लुटीचा गुन्हा दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याच्या शोधासाठी पोलिसांची विशेष पथके रवाना केली आहेत. लोहा शहरात थेट गावठी कट्ट्यातून गोळीबार झाल्यानं नागरिकांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे. या घटनेनंतर शहरातील वाढता अवैध शस्त्रसाठा आणि गुन्हेगारीवर पोलीस काय कारवाई करणार, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

लोहा (नांदेड) : शहरातील शिक्षक कॉलनी परिसरात सोमवारी मध्यरात्री कौटुंबिक वादातून एकानं स्वतःच्या पत्नीवर गावठी कट्ट्यातून तब्बल तीन राऊंड गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या प्राणघातक हल्ल्यात पत्नी गंभीर जखमी झाली असून, तिच्यावर नांदेड येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गोळीबारानंतर आरोपी पती घटनास्थळावरून फरार झाल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलम रोहन यांनी दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी विशाल जाधव आणि त्याची पत्नी अर्चना यांच्यात सोमवारी मध्यरात्री कडाक्याचं भांडण झालं. या वादातून विशालनं रागाच्या भरात पत्नी अर्चनावर विनापरवाना गावठी कट्ट्यातून सलग तीन गोळ्या झाडल्या. यातील एक गोळी तिच्या कानाला चाटून गेली, तर दुसरी गोळी पाठीत घुसल्यानं ती रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळली. तिला तातडीनं नांदेडला हलवण्यात आलं. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलम रोहन आणि स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. फॉरेन्सिक आणि फिंगरप्रिंट पथकानं पुरावे संकलित केले आहेत. फरार आरोपी विशालवर यापूर्वी मे 2025 मध्ये पेट्रोल पंप लुटीचा गुन्हा दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याच्या शोधासाठी पोलिसांची विशेष पथके रवाना केली आहेत. लोहा शहरात थेट गावठी कट्ट्यातून गोळीबार झाल्यानं नागरिकांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे. या घटनेनंतर शहरातील वाढता अवैध शस्त्रसाठा आणि गुन्हेगारीवर पोलीस काय कारवाई करणार, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

NANDED CRIME
पत्नीवर गोळीबार
गावठी कट्ट्यातून गोळीबार
कौटुंबिक वादातून गोळीबार
NANDED CRIME NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

संबंधित बातम्या

Beed Banner News

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवा, अन्यथा राजीनामा द्या; बीडमध्ये बॅनरबाजी

July 7, 2026 at 3:45 PM IST
Mumbai Rain video

मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्याजवळची कशी आहे परिस्थिती? पाहा व्हिडिओ

July 6, 2026 at 7:50 PM IST
Raigad rain 2026

मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक 24 तासांपासून ठप्प; हजारो वाहने अडकली, प्रवाशांनी व्यक्त केला संताप

July 6, 2026 at 5:42 PM IST
पुणे पोलीस मुख्यालयासमोर साचलेलं पाणी

पुण्यात पाणीच पाणी, पुणे-पिंपरी-चिचंवडमधील अनेक सोसायट्यांमध्ये शिरलं पाणी

July 6, 2026 at 4:10 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.