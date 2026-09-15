किराणा दुकानात सामान आणण्याकरिता गेलेल्या 12 वर्षीय मुलीवर अत्याचार, आरोपीला अटक
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Published : September 15, 2026 at 1:03 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 1:12 PM IST
नांदेड - शहरातून अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. 12 वर्षीय मुलगी किराणा दुकानातून सामान आणण्यासाठी गेली असताना 28 वर्षीय आरोपीनं तिला जबरदस्तीने एका ठिकाणी नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. घरी परतल्यानंतर मुलीनं घडलेला प्रकार आपल्या आईला सांगितला. त्यानंतर आईनं शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे. शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन पोलीस निरीक्षक राजेश पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपी आदिनाथ जाधव (वय 28 वर्षे) याच्याविरोधात पोक्सो कायद्यासह बलात्काराच्या कलमांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पीडित मुलीला वैद्यकीय तपासणीसाठी नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास शिवाजीनगर पोलीस करत आहेत. घटनेमागील संपूर्ण परिस्थिती आणि आरोपीच्या कथित कृत्याबाबत तपासातून अधिक माहिती समोर येणार आहे.
नांदेड - शहरातून अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. 12 वर्षीय मुलगी किराणा दुकानातून सामान आणण्यासाठी गेली असताना 28 वर्षीय आरोपीनं तिला जबरदस्तीने एका ठिकाणी नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. घरी परतल्यानंतर मुलीनं घडलेला प्रकार आपल्या आईला सांगितला. त्यानंतर आईनं शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे. शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन पोलीस निरीक्षक राजेश पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपी आदिनाथ जाधव (वय 28 वर्षे) याच्याविरोधात पोक्सो कायद्यासह बलात्काराच्या कलमांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पीडित मुलीला वैद्यकीय तपासणीसाठी नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास शिवाजीनगर पोलीस करत आहेत. घटनेमागील संपूर्ण परिस्थिती आणि आरोपीच्या कथित कृत्याबाबत तपासातून अधिक माहिती समोर येणार आहे.