नाना पाटेकरांच्या आठवणीत रमले मुरूडकर; मित्र-नातेवाईक भावुक
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Published : October 8, 2026 at 3:09 PM IST
रायगड : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं आज निधन झालं. नाना पाटेकर यांचं बालपण मुरूडमध्ये गेलं. त्यांचं प्राथमिक शिक्षणही मुरूडमध्ये झालं. नानांचे काही नातेवाईक, मित्र आजही मुरूडमध्ये आहेत. रायगडमध्ये आल्यावर मुरूडच्या पाटील खानावळीत जेवणाचा त्यांचा आग्रह असायचा. शिवाय मुरूडमधील बाळा साखरकर यांचा नातू नानांचा वर्गमित्र. नाना कधी मुरुडला आले तर यांच्या होडीतून ते समुद्रात फेरफटका मारत असत. नाना पाटेकर यांचे मामेभाऊ श्रीकांत सुर्वे यांनीही त्यांच्या आठवणी सांगितल्या. नानांचं पहिली ते चौथीपर्यंतचं शिक्षण मुरुडमध्ये झालं. त्यांचे अनेक जिवलग मित्र मुरुडमध्ये होते. नाना कुटुंबवत्सल होते. ते आवर्जून कुटुंबातून माणसांची आस्थेने चौकशी करत असत. कुटुंबाची काळजी करणारा माणूस आमच्यातून गेला हे आमच्यासाठी अत्यंत दुःखदायक असल्याची भावना श्रीकांत सुर्वे यांनी व्यक्त केली.
रायगड : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं आज निधन झालं. नाना पाटेकर यांचं बालपण मुरूडमध्ये गेलं. त्यांचं प्राथमिक शिक्षणही मुरूडमध्ये झालं. नानांचे काही नातेवाईक, मित्र आजही मुरूडमध्ये आहेत. रायगडमध्ये आल्यावर मुरूडच्या पाटील खानावळीत जेवणाचा त्यांचा आग्रह असायचा. शिवाय मुरूडमधील बाळा साखरकर यांचा नातू नानांचा वर्गमित्र. नाना कधी मुरुडला आले तर यांच्या होडीतून ते समुद्रात फेरफटका मारत असत. नाना पाटेकर यांचे मामेभाऊ श्रीकांत सुर्वे यांनीही त्यांच्या आठवणी सांगितल्या. नानांचं पहिली ते चौथीपर्यंतचं शिक्षण मुरुडमध्ये झालं. त्यांचे अनेक जिवलग मित्र मुरुडमध्ये होते. नाना कुटुंबवत्सल होते. ते आवर्जून कुटुंबातून माणसांची आस्थेने चौकशी करत असत. कुटुंबाची काळजी करणारा माणूस आमच्यातून गेला हे आमच्यासाठी अत्यंत दुःखदायक असल्याची भावना श्रीकांत सुर्वे यांनी व्यक्त केली.