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'माझ्या मृत्यूनंतर डोणजे गावातील माझ्या शेतातच अखेरचा निरोप द्यावा', नाना पाटेकर यांच्यावर पुण्यातील फार्महाऊसवर होणार अंत्यसंस्कार

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नाना पाटेकर यांच्या पार्थिवावर शेतात होणार अंत्यसंस्कार (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 8, 2026 at 1:30 PM IST

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पुणे : दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर (Nana Patekar) यांचं आज हृदयविकाराच्या झटक्यानं गोव्यात निधन झालं. वयाच्या 75व्या वर्षी नाना पाटेकरांनी अखेरचा श्वास घेतला. मराठी इंडस्ट्रीसोबत बॉलिवूडही गाजवणाऱ्या नानांच्या अकाली एग्झिटनं मनोरंजनसृष्टीला धक्का बसलाय. गोव्यातील डोना पावलामधील घरी नाना पाटेकरांना हृदयविकाराचा झटका आला होता, त्यानंतर त्यांना मणिपाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारादरम्यान नाना पाटेकर यांचं निधन झालं. नाना पाटेकर यांच्या पार्थिवावर पुण्यातील सिंहगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या डोणजे गावातील (Donje Village) त्यांच्या शेतातच अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. ‘नानाची वाडी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या याच फार्महाऊसमध्ये नाना पाटेकर अनेक वर्षांपासून कुटुंबासह राहत होते. डोणजे येथील हे फार्महाऊस त्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचं ठिकाण होतं. नाना पाटेकर यांनी या ठिकाणी शेती सुरू केली होती.

पुणे : दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर (Nana Patekar) यांचं आज हृदयविकाराच्या झटक्यानं गोव्यात निधन झालं. वयाच्या 75व्या वर्षी नाना पाटेकरांनी अखेरचा श्वास घेतला. मराठी इंडस्ट्रीसोबत बॉलिवूडही गाजवणाऱ्या नानांच्या अकाली एग्झिटनं मनोरंजनसृष्टीला धक्का बसलाय. गोव्यातील डोना पावलामधील घरी नाना पाटेकरांना हृदयविकाराचा झटका आला होता, त्यानंतर त्यांना मणिपाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारादरम्यान नाना पाटेकर यांचं निधन झालं. नाना पाटेकर यांच्या पार्थिवावर पुण्यातील सिंहगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या डोणजे गावातील (Donje Village) त्यांच्या शेतातच अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. ‘नानाची वाडी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या याच फार्महाऊसमध्ये नाना पाटेकर अनेक वर्षांपासून कुटुंबासह राहत होते. डोणजे येथील हे फार्महाऊस त्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचं ठिकाण होतं. नाना पाटेकर यांनी या ठिकाणी शेती सुरू केली होती.

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TAGGED:

NANA PATEKAR PASSED AWAY
NANA PATEKAR
नाना पाटेकर
नाना पाटेकर अंत्यसंस्कार
NANA PATEKAR FUNERAL

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